Les commentaires de James Gunn ont beaucoup de sens, étant donné qu’il est sur le point de revenir au MCU maintenant que The Suicide Squad est sorti. Gunn est sur le point de travailler sur un certain nombre de projets Marvel, dont le Guardians Holiday Special, le troisième film des Guardians et des courts métrages d’animation mettant en vedette Baby Groot. Les fans devront donc peut-être attendre avant que Gunn ne puisse remettre ses dents dans le DCEU.