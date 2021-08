James Gunn de la Suicide Squad partage des photos d’Idris Elba derrière la caméra, car il n’y a rien qu’il ne puisse pas faire

Idris Elba est photographié en train de filmer avec un appareil photo spécial, et il ressemble à un naturel. James Gunn explique que la caméra est une plate-forme spéciale spécialement conçue pour The Suicide Squad. La caméra est censée pouvoir capturer des moments intimes comme Sebastian, le rat rampant sur l’épaule de Ratcatcher 2. Idris Elba a profité de l’occasion pour essayer la caméra, peut-être dans le but d’acquérir plus d’expérience derrière la caméra.

