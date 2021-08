James Gunn de la Suicide Squad partage un doux hommage aux collaborateurs Nathan Fillion et Michael Rooker

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Je pense qu’il est juste de dire que The Suicide Squad a à peu près tout pour plaire. Action incroyable, gore massif, romance torride et émotion authentique. Tout cela est joué par un casting de stars, qui comprend de fréquents collaborateurs de James Gunn, Michael Rooker et Nathan Fillion. Les deux ont eu des rôles relativement petits dans le film d’équipe de DC Supervillain, mais ils ont certainement profité au maximum de leur temps à l’écran. Et Gunn semble avoir grandement apprécié leurs efforts, comme en témoigne le doux hommage qu’il leur a rendu.