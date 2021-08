James Gunn de la Suicide Squad partage un horrible cosplay de belette

L’image ci-dessus nous vient du compte Instagram personnel de James Gunn. Il est très actif sur les réseaux sociaux, utilisant sa plate-forme pour communiquer directement avec ses abonnés sur des projets tels que Guardians of the Galaxy et The Suicide Squad. Ainsi, lorsqu’un cosplayer a réussi à faire une place au cosplay pour Weasel, le cinéaste n’a pas pu s’empêcher de le partager avec nous tous. Ce sont les yeux exorbités qui le capturent vraiment, bien que le costume de fourrure semble également être de la couleur parfaite.

The Suicide Squad est disponible pour une durée limitée sur HBO Max, qui est également la maison de streaming du plus grand DCEU. Vous pouvez utiliser ce lien pour vous inscrire au service de streaming.