James Gunn de la Suicide Squad taquine une énorme séquence pour Harley Quinn de Margot Robbie, et je suis intrigué

Une gigantesque séquence d’action centrée sur Harley Quinn de Margot Robbie, dites-vous? Colorez-moi intrigué. James Gunn n’a pas précisé dans quel genre de manigances Harley se livre au cours de cette séquence, mais si je devais deviner, c’est probablement le moment dans The Suicide Squad où elle échappe à ses ravisseurs toute seule. Cela mène au moment amusant, comme on le voit dans la première bande-annonce du film, lorsque Harley s’approche de Rick Flag de Joel Kinamman et de Bloodsport d’Idris Elba juste avant qu’eux et les autres membres de la Suicide Squad ne commencent leur mission de sauvetage de Harley. Que ce soit effectivement la séquence d’action dont parle Gunn ou autre chose, j’ai hâte de voir ce qui se passe pendant ces quatre minutes.