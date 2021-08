James Gunn de Suicide Squad révèle la séquence la plus difficile à filmer

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

L’univers étendu de DC s’est récemment étendu grâce à The Suicide Squad de James Gunn. Le blockbuster classé R comportait une tonne d’action vertigineuse et de tueries noueuses, toutes venant de l’esprit tordu de Gunn lui-même. Et maintenant, le cinéaste des Gardiens de la Galaxie a révélé la séquence la plus difficile à filmer, avec des photos du tournage.