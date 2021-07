James Gunn des Gardiens de la Galaxie discute du processus “émotionnel” de la création du troisième film

in

Bien que James Gunn n’ait pas produit de production Marvel depuis un moment, nous savons tous qu’il n’a pas laissé le MCU derrière lui. Après des retards dus au licenciement de Gunn, puis à sa réembauche, en tant que directeur de Guardians of the Galaxy Vol. 3, nous obtenons des indices de la distribution que la pré-production tire à sa fin. Gunn, lui aussi, est franc au sujet du voyage et de ce que cela signifie pour lui alors qu’il se prépare à recommencer à rouler. Au cours d’une conversation avec EW, il a révélé qu’au moment où il commençait à se préparer pour le tournage, il ressentait le poids du moment :