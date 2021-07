James Gunn des Gardiens de la Galaxie se range apparemment du côté de Loki lors du débat sur les agents du SHIELD MCU

Mis à part SHIELD, les fans se demandent également si les émissions de Netflix – Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones, Iron Fist et The Defenders – se déroulent toutes dans l’univers cinématographique Marvel. Avec les spectacles se déroulant à New York et dans ses environs, il y a eu de nombreuses mentions de la bataille de New York, qui a vu les héros les plus puissants de la Terre affronter Loki et les Chitauri dans The Avengers en 2012. Même l’acteur de Matt Murdock, Charlie Cox, apparaîtrait actuellement dans Spider-Man: No Way Home. Donc, à tout le moins, il semblerait qu’il y ait une sorte de lien entre les émissions et les films MCU.