James Gunn donne Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 Mise à jour du tournage ⋆ 10z viral

James Gunn fait peut-être actuellement sa tournée de presse pour le prochain DC La brigade suicide film, mais peu de temps après, il commencera à travailler sur une autre immense propriété, le troisième volet du très populaire gardiens de la Galaxie séries.

S’adressant à Steve Weintraub de Collider au sujet du film à venir, Gunn a noté que le script du film était presque terminé depuis quelques années maintenant et qu’il ne restait plus qu’un léger montage.

“C’est pratiquement terminé depuis des années”, a déclaré Gunn. «Je continue à jouer avec différentes choses et à ajouter des choses, et à trouver des permutations et des trucs – je suis en train de faire un autre brouillon maintenant – mais ce sont vraiment des petites choses par rapport à ce qu’elles ont été. Il est pratiquement terminé depuis trois ans.

Alors que l’univers cinématographique Marvel aura subi des changements majeurs entre Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 et Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, Gunn a déclaré qu’il n’avait jamais vraiment ressenti de pression de la part de Marvel pour inclure des choses qu’il n’aurait peut-être pas voulues. C’est-à-dire, à l’exception d’une chose très spécifique.

« La seule fois où ils [asked me to include something for future MCU movies] était sur le premier film avec Thanos, mettant Thanos là-dedans, ce qu’ils voulaient que je fasse. Mais à part ça, ils n’ont jamais fait ça. Je dois faire attention aux choses qui se passent, dont ils m’ont parlé – les trucs avec Gamora et des choses comme ça. Je sais que les personnages ont vécu certaines choses, donc je dois faire face à ces choses. Mais pour la plupart, ils ne m’ont jamais demandé de mettre quoi que ce soit dans le script pour Tome 3 pour mettre en place quoi que ce soit à l’avenir. Je ne le ferais pas non plus, franchement, ce n’est pas vraiment mon truc.

Les détails de l’intrigue sur le troisième versement sont toujours secrets, mais cela implique potentiellement la recherche par l’équipe de Gamora disparu, qui est parti brusquement après la défaite de Thanos. Gunn a également précédemment confirmé que Rocket de Bradley Cooper jouera un rôle important dans le prochain trio.

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 est actuellement prévu pour une sortie en salles en 2023.