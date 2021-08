James Gunn explique comment tuer les personnages de Suicide Squad

Qui tuez-vous ? Pourquoi tu les tues ? Ce sont le genre de questions difficiles que seuls les conteurs peuvent poser sans se faire arrêter, et ce sont exactement le genre de questions avec lesquelles James Gunn a dû se débattre en écrivant The Suicide Squad, dont il parle dans une nouvelle interview sur le blog officiel de DC Comics. . Ne vous inquiétez pas, il n’y a pas de spoilers à avoir ici.

“Il y avait un certain nombre de personnages dont je savais qu’ils allaient mourir à partir du moment où je les ai mis dans le film”, a déclaré Gunn. “Quand j’ai présenté cette idée pour la première fois à Warner Bros., je suis entré dans [Warner Bros. Film Chairman] Le bureau de Toby Emmerich et moi avions fait des copies ou fait des photos de chaque personnage et je les avais tous sur un mur parce que c’est beaucoup de personnages. Lancer, comme, Mongal à Toby Emmerich peut être vraiment déroutant. En les parcourant de cette façon, je savais que certains personnages allaient mourir tôt, puis d’autres personnages mourraient pendant que je racontais l’histoire.”

“Certaines choses se sont produites de manière très organique. Il s’agissait vraiment de ce dont l’histoire a besoin à ce stade. Comment ça marche ? Comment pouvons-nous prendre ici une tournure inattendue ?” Gunn continua. “Cela se manifeste de plusieurs manières, le choix du personnage étant le point de départ.

“J’ai un dossier rempli de tous les personnages que j’ai initialement envisagés et il y a tout le monde, de Gunhawk à Man-Bat en passant par Bane à Deathstroke”, a déclaré Gunn. “Man-Bat est l’un de mes personnages préférés, donc je voulais vraiment faire Man-Bat, mais je pense que j’ai choisi Weasel et King Shark à la place. Il y a beaucoup de personnages que j’aime dans l’univers DC. L’univers DC est juste un trésor de personnages incroyablement riche et pouvoir choisir était très difficile.”

“Certains d’entre eux étaient presque aléatoires”, a déclaré Gunn, semblant remettre en question son propre jugement alors qu’il creusait dans son processus. “Comme pourquoi ai-je fait Javelin? Je ne me souviens toujours pas pourquoi j’ai choisi Javelin. Je pense que je pensais juste que c’était tellement stupide que son arme était un javelot. Il semblait tellement inutile!”

D’autres, cependant, ont grandi au fur et à mesure qu’il écrivait.

“Des personnages comme Polka-Dot Man”, a expliqué Gunn. “Il a la réputation d’être inutile, mais finit par être probablement le personnage le plus puissant de tout le film. Prendre un personnage comme ça, qui est une blague et qui est considéré comme une blague et regarder derrière le rideau et voir qu’il est si triste . Il est Polka-Dot Man pour une raison vraiment tragique et triste. Vous donnez de la profondeur à quelque chose. “

Gunn a décrit son approche du développement de personnages pour des films comme celui-ci et les films des Gardiens de la Galaxie.

“Habituellement, avec la plupart des personnages que j’ai écrits, je les recrée en quelque sorte pour l’écran. C’est probablement l’une des raisons pour lesquelles je suis attiré par des personnages comme Star-Lord – qui n’ont jamais vraiment eu un personnalité dans les bandes dessinées – où vous pouvez en quelque sorte les recréer pour l’écran. Je veux dire, Bloodsport n’est pas particulièrement connu. Et donc, quand je l’emmène à l’écran, il devient ce genre de personnage de Bill Munny Unforgiven . Avec Harley, elle est vraiment bien dessinée dans les bandes dessinées, et donc je voulais juste être fidèle à cela. “

“C’est une histoire qui concerne avant tout les personnages”, a déclaré Gunn à propos de The Suicide Squad. “Il s’agit d’un groupe de vauriens qui ne sont pas très doués pour se connecter avec d’autres êtres humains et trouvent à travers cette expérience assez tragique de petits moyens de se connecter. Au final, c’est doux-amer parce que certains d’entre eux continuent à une vie meilleure, puis certains d’entre eux n’ont plus de vie du tout.”

The Suicide Squad sortira en salles et sur HBO Max le 6 août. En attendant, assurez-vous de consulter notre critique du film, ainsi que notre interview avec Gunn sur les raisons pour lesquelles The Suicide Squad n’est peut-être pas le film que vous pensez qu’il est. Gunn a récemment parlé de ce qu’il a appris après avoir été licencié par Disney il y a quelques années, pourquoi le jeu Star Wars: Knights of the Old Republic pourrait ne pas faire un bon film, et pourquoi il veut faire un film croisé Marvel/DC (même si cela n’arrivera presque certainement pas).