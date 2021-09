James Gunn explique pourquoi Peacemaker a eu un spin-off, pas Bloodsport ⋆ 10z viral

John Cena s’est plutôt bien débrouillé avec The Suicide Squad, surtout si l’on considère qu’il n’était même pas le premier choix pour jouer Pacificateur. James Gunn a écrit le rôle spécifiquement pour sa star des Gardiens de la Galaxie Dave Bautista, qui l’a finalement refusé en faveur de l’Armée des morts de Zack Snyder, permettant à un autre lutteur devenu acteur d’intervenir.

Non seulement Cena a reçu des critiques élogieuses pour son tour merveilleusement impassible en tant qu’homme qui tuerait volontiers autant d’hommes, de femmes et d’enfants que nécessaire au nom de la liberté, mais il est également en tête d’affiche de la première exclusivité canonique HBO Max du DCEU, avec Peacemaker en première en janvier de l’année prochaine.

Lors d’un panel lors de la tournée de presse de la Television Critics Association via The Hollywood Reporter, Gunn a expliqué pourquoi Christopher Smith méritait son propre projet solo avant d’autres personnages, à savoir Bloodsport d’Idris Elba.

« À la fin de The Suicide Squad, Bloodsport apprend beaucoup de choses. C’est une meilleure personne qu’il ne l’était au début. Beaucoup de personnages sont bien meilleurs qu’ils ne l’étaient au début, et Peacemaker a beaucoup à apprendre. C’est cette capacité d’apprendre qui pour moi le rend un peu plus sympathique. Ses angles morts à certains endroits sont assez terribles, et à certains endroits, il est ignorant. Je pense que c’est aussi une distinction importante à faire. Il est ouvert en même temps, parfois.





Gunn a eu l’idée de l’émission et a écrit toute la première saison dans un accès de créativité fébrile lors du premier verrouillage de COVID, et il dirige lui-même plusieurs des épisodes. En regardant comment Cena a passé presque tout le circuit de presse de The Suicide Squad en costume, l’homme principal est clairement énormément investi dans Pacificateur en tant que projet et personnage, et cet enthousiasme de la part des acteurs et de l’équipe devrait donner lieu à une première incursion digne dans la narration épisodique de la franchise de super-héros.