James Gunn partage sa propre prise après après que Dave Bautista se soit ouvert à propos de l’avenir des Gardiens de la Galaxie de Drax

Dave Bautista est devenu une véritable star en jouant à Drax the Destroyer, mettant en valeur son sens de l’humour, sa gamme émotionnelle et son physique surhumain, créant l’un des personnages les plus attachants de l’univers cinématographique Marvel. Rien ne dure éternellement, et Bautista, qui est dans la cinquantaine, semble très en paix avec la fin de son mandat dans le MCU, suggérant même que le personnage pourrait survivre en étant joué par un autre acteur. En réponse, James Gunn a partagé son soutien à Bautista sur Twitter: