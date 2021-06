James Gunn partage son film à chaud sur Quentin Tarantino et Martin Scorsese

Comme la plupart des théories et critiques cinématographiques, James Gunn a droit à son opinion sur le travail de ses collègues cinéastes. Dans cet esprit, certaines de ses opinions pourraient être discutables (par exemple, The Bad Lieutenant: Port of Call – La Nouvelle-Orléans), mais Gunn avait des prises intéressantes. Je suis d’accord avec son évaluation du travail de Quentin Tarantino et Martin Scorsese, mais j’y ajouterais Casino, The Departed et la série Kill Bill. Connaître les goûts de Gunn vous fait réaliser que les cinéastes regardent et absorbent le même contenu que tout le monde.