James Gunn pourrait-il diriger les sirènes de Gotham City après The Suicide Squad? Voici ce qu’il a dit

Gotham City Sirens a été annoncé en décembre 2016, cinq mois après la sortie de Suicide Squad en salles. À l’époque, David Ayer, qui a réalisé le premier film de Task Force X, a signé pour diriger le projet, avec Genève Robertson-Dworet de Captain Marvel écrivant le scénario. Cependant, en janvier 2020, un mois avant la sortie de Birds of Prey, Ayer a déclaré que Gotham City Sirens avait été suspendu et qu’il n’y avait eu aucune mise à jour majeure sur son statut depuis lors. Cela dit, Margot Robbie a exprimé en mai son intérêt à explorer la relation amoureuse de Harley Quinn et Poison Ivy dans un film, et Gotham City Sirens est le meilleur endroit pour le faire.