James Gunn présente un nouveau personnage MCU dans Guardians Holiday Special ⋆ .

Le réalisateur James Gunn a déclaré qu’il prévoyait de présenter l’un des plus grands personnages MCU de tous les temps dans le Spécial vacances Gardiens de la Galaxie. Gunn se prépare actuellement à filmer les deux Gardiens de la Galaxie Vol. 3, ainsi que le Holiday Special, qui tournera dos à dos. Gunn a récemment terminé The Suicide Squad pour Warner Bros., une pseudo-suite de Suicide Squad 2016 de David Ayer, mais avec une cote R. Le film a sous-performé au box-office mais a été bien accueilli par les critiques et les fans.

Disney a initialement licencié Gunn avant de lancer Guardians of the Galaxy Vol. 3 à la suite de quelques vieux tweets qui refont surface. Le réalisateur est ensuite passé à WB pour diriger The Suicide Squad avant d’être réembauché par Disney. Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 est enfin de retour sur la bonne voie pour sortir en 2023, avec Gunn en pleine pré-production sur le film. Gunn se prépare également à sortir une série Peacemaker sur HBO Max, en se concentrant sur le personnage de John Cena de The Suicide Squad, donc le réalisateur a les mains fermement plantées dans les projets Marvel et DC pour le moment. Le réalisateur a annoncé son spécial vacances Les Gardiens de la Galaxie en décembre 2020, qui devrait sortir sur Disney + en décembre 2022.

Tout en faisant quelques questions-réponses sur Twitter, on a demandé à Gunn s’il introduirait de nouveaux personnages dans le spécial, comme lorsque Boba Fett est apparu dans le Star Wars Holiday Special 1978 avant d’apparaître dans L’empire contre-attaque. Gunn a déclaré que dans son “opinion incroyablement subjective et certes souvent étrange”, qu’il “présenterait l’un des plus grands personnages MCU de tous les temps”. Découvrez son tweet ci-dessous :

Les détails de l’intrigue pour le spécial vacances des Gardiens de la Galaxie sont inconnus pour le moment. Gunn a déclaré que cela mènerait directement aux Gardiens de la Galaxie Vol. 3, donc cela ne semble pas être une simple histoire autonome. Il en va de même pour Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, en termes de connaissances sur l’histoire, bien que Gunn ait laissé entendre dans le passé qu’elle se concentrerait dans une certaine mesure sur l’origine de Rocket Racoon (ou sa mort possible). Gunn a taquiné que Guardians of the Galaxy Vol. 3 sera « énorme » et la star Dave Bautista, qui joue Drax, dit que ce sera une fin « douce-amère » pour la série.

La grande question, bien sûr, est de savoir qui pourrait être ce personnage mystérieux. Avec le sens de l’humour de Gunn, il pourrait s’agir d’un personnage obscur ou idiot qui est plus humoristique ou décalé qu’un véritable « grand » personnage. Il y a encore une mine de personnages du MCU qui n’ont pas encore obtenu leur dû, et avec Marvel récupérant les droits sur leur univers X-Men, il est encore plus possible que ce soit quelqu’un de spécial. Cependant, Gunn a créé Adam Warlock dans Guardians of the Galaxy Vol. 2, et ce gain n’est pas encore venu. Gunn aime laisser les gens deviner, et il a fait du bon travail pour garder les surprises secrètes et démystifier les théories farfelues, donc les fans n’auront qu’à attendre pour déballer le gardiens de la Galaxie Spécial vacances en 2022 pour voir quel cadeau le réalisateur a en réserve.

