James Gunn réagit au cloud qui ressemble à Groot ⋆ 10z viral

gardiens de la Galaxie scénariste/réalisateur, James Gunn, réagit à un nuage qui ressemble à l’arbre bipède préféré de tous, Groot. Fraîchement sorti de son incursion dans l’univers étendu de DC avec The Suicide Squad et la prochaine série dérivée de HBO Max Peacemaker, Gunn est maintenant de retour avec Marvel Studios sur les Gardiens de la Galaxie Spécial vacances (2022) et la troisième entrée tant attendue dans la franchise Les Gardiens de la Galaxie. Ce film devrait conclure les arcs de personnages de Drax (Dave Dave Bautista), Star-Lord (Chris Pratt), Gamora (Zoe Saldana), Kraglin (Sean Gunn), Mantis (Pom Klementieff), Nebula (Karen Gillan), Rocket Racoon (voix de Bradley Cooper) et Groot (voix de Vin Diesel).

Parmi tous les Gardiens qui seront introduits en 2014, il n’est pas exagéré de dire que le garde du corps personnel / plante d’intérieur de Rocket, Groot, est devenu le plus populaire; captiver le cœur du public avec sa nature apparemment innocente et son vocabulaire limité. Suite à la déclaration de l’original de «nous sommes Groot» et au sacrifice ultérieur dans ce premier film, Baby Groot est devenu un phénomène de la culture pop comparable à Baby Yoda de The Mandalorian. Dans Avengers : Infinity War et Endgame, Baby Groot est devenu un adolescent pubère, ce qui a amené les fans à se demander à quoi ressemblera la prochaine itération de Groot dans Thor : Love and Thunder, puis dans Guardians of the Galaxy Vol. 3.

Gunn a récemment partagé une version non canonique de Groot sur Twitter. La vidéo montre des nuages ​​d’orage qui ressemblent beaucoup à un Groot adulte des Gardiens de la Galaxie. Certaines personnes voient des divinités dans leur nourriture, James Gunn voit Groot dans les « cieux assombris au-dessus ». Découvrez le post ci-dessous :

Quand Groot est vu ensuite dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, l’acteur vocal Vin Diesel a laissé entendre qu’il serait adulte, appelant cette itération “Alpha Groot”. Reste à savoir si cela signifie que Groot sera plus grand que son prédécesseur. Cependant, étant donné tout ce que le personnage a vécu dans le MCU, on peut supposer qu’il sera plus fort. L’attente pour le dernier volet de la trilogie de Gunn se développe rapidement, le réalisateur montrant une pile de storyboards sur les réseaux sociaux et les membres de la distribution partageant leurs réactions à la lecture du script. Gillan a décrit son expérience de lecture avec Klementieff comme « tellement émouvante » et a déclaré qu’il y avait « des torrents de larmes ».

Gunn a taquiné au moins un décès majeur dans son entrée dans le film Gardien de la Galaxie la franchise. Alors que Bautista a déjà déclaré que le film serait sa dernière fois avec Drax, de nombreuses rumeurs indiquent que le film explore une partie de l’histoire d’origine de Rocket et prépare sa mort éventuelle. D’autres rapports font allusion à Nebula et Gamora jouant un rôle énorme dans le film alors qu’il explore leur relation. Cela dit, tous les Gardiens, à l’exception des plus jeunes, semblent être un jeu équitable – il semble peu probable que Gunn fasse subir au public deux décès de Groot dans une seule franchise. Espérons que, que les fans le voient sur grand écran ou dans le ciel, Groot continuera d’exister pendant un certain temps. Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 devrait sortir en salles le 5 mai 2023.

