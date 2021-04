James Gunn révèle quand The Guardians Holiday Special se déroule tout en taquinant le scénario terminé

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

L’univers cinématographique Marvel est un endroit immense, et il y a quelques propriétés qui ont réussi à devenir les favoris des fans. Les Gardiens de la Galaxie de James Gunn sont certainement l’une de ces propriétés, et les fans ont hâte de rattraper l’équipage hétéroclite de héros. En plus de Thor 4 et Guardians 3, il y a aussi une offre spéciale Guardians Holiday à Disney +. Et Gunn vient de clarifier le réglage de l’heure du film tout en montrant le script terminé.