James Gunn révèle sa fin originale pour la Suicide Squad, qu’il a changée parce qu’elle était “trop ​​​​sombre”

L’une des choses que The Suicide Squad fait bien, c’est qu’il est capable de nous faire aimer tous ces différents personnages, malgré leur caractère sombre, visqueux et généralement foiré. Cela dit, Ratchatcher 2 de Daniela Melchior est clairement le cœur de l’équipe. Elle noue une relation avec Bloodsport d’Idris Elba qui est le noyau émotionnel du film. En tant que telle, sa mort aurait certainement durement touché le public, ce qui était probablement le but de le faire, mais c’était une idée si sombre de tuer le personnage que Gunn a finalement décidé qu’il ne pouvait tout simplement pas le faire.