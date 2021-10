James Gunn révèle une fin alternative sauvage pour la Suicide Squad

Alors que la moitié du plaisir de The Suicide Squad essaie de déterminer qui survivra jusqu’à la fin du film, le réalisateur James Gunn a révélé qu’il avait joué avec la mort d’un personnage qui était peut-être trop loin, même pour ce film.

Dans une interview avec CinemaBlend pour la prochaine sortie vidéo à domicile du film, Ayer a révélé que Suicide Squad avait déjà eu une fin beaucoup plus sombre – non seulement cela, il a décrit en détail ce qui se serait passé dans la version alternative.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible javascript pour regarder des vidéos.

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

À l’affiche : The Suicide Squad Stars Plays VOUS PRÉFÉREZ

« À la toute fin du film, Ratcatcher 2 était… entré en contrebande et s’était enfui avec toutes ces informations de Jotunheim, et le reste du groupe n’était pas au courant. Et [Amanda] Waller lui a fait exploser la tête après leur retour en prison », a expliqué Gunn, détaillant la mort du Ratcatcher 2 de Daniela Melchior.

« À ce stade, Harley essaie de parler de Bloodsport – Bloodsport panique, parce qu’il est connecté à cette personne, comme une fille. Et il panique, et Harley est en fait assez gentil, d’une manière étrange, essayant de parler de Bloodsport Mais Bloodsport finit par tirer sur Waller dans le cœur avec une balle combustible et menaçant de la faire exploser », poursuit Gunn. « C’était un peu compliqué, mais c’était quelque chose comme ça. Il ne lui a pas tiré dans le cœur. Il lui a tiré dessus juste en dessous du cœur avec l’une des balles qui explosent, que nous voyons Peacemaker utiliser plus tôt dans le film. Et donc maintenant elle doit faire ce qu’il dit. »

Alors que Gunn jouait avec cette version plus sombre des événements, il a déclaré que cette séquence n’avait même pas été intégrée à la version du script soumise à Warner Bros. Dans la version finale qui a été filmée, bien sûr, Ratcatcher 2 gère survivre jusqu’à la fin, et Gunn a trouvé un autre moyen de montrer la relation que Bloodsport a construite avec elle.

Quant à savoir pourquoi la fin alternative n’a pas été conservée, Gunn a eu une réponse simple. « C’était juste trop sombre pour moi. C’était vraiment trop sombre », a-t-il expliqué. « Cela n’a pas vraiment fonctionné pour moi. Cela n’a pas vraiment raconté l’histoire que je voulais raconter, qui concerne beaucoup plus les différents voyages des personnages, émotionnellement. Et pour moi, vraiment, la fin avec Bloodsport caressant le rat … cela, pour moi, était la fin parfaite pour le film. »