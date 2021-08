James Gunn se souvient de la réponse émotionnelle des Gardiens de la Galaxie à son licenciement par Disney

in

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Le cinéaste visionnaire James Gunn est devenu un nom connu grâce à son travail acclamé sur la franchise Marvel’s Guardians of the Galaxy. Pour cette raison, le public a été choqué lorsqu’il a été (temporairement) licencié par Disney pour des blagues offensantes faites sur Twitter une décennie auparavant. Et Gunn a récemment rappelé la réponse émotionnelle du casting des Gardiens de la Galaxie pendant cette période très étrange.