James Gunn, ‘Suicide Squad’ 10z viral

Trouvez un film avec notre liste hebdomadaire de films classiques, de films cultes, de festivals de films, etc., diffusés en ligne ou à venir bientôt dans un cinéma près de chez vous.

“Pluie noire”

Deux des meilleurs du NYPD (Michael Douglas, Andy Garcia) se retrouvent dans l’eau chaude avec la mafia japonaise dans le thriller d’action visuellement saisissant de Ridley Scott de 1989. Présenté en 35mm. Hollywood Legion Drive-In au poste 43, 2035 N. Highland Ave., Hollywood. 20 h 30. 8 août 25 $ par véhicule; achat à l’avance requis. hollywoodlegiontheater.com

« La cité des enfants perdus »

Régalez-vous les yeux et les oreilles avec la ravissante fable de science-fiction/fantasy de 1995 de Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet avec des costumes du créateur de mode Jean Paul Gaultier et de la musique du compositeur de « Twin Peaks » Angelo Badalamenti. Avec Ron Perlman. Présenté en 35mm. Secret Movie Club Theatre, 1917 Bay St., 2e étage, centre-ville de LA 20 h le 6 août. 16 $, 19 $. secretfilmclub.com

“Venant en Amérique”

Eddie Murphy est un prince africain infiltré qui cherche des reines potentielles dans le quartier du Queens à New York dans cette comédie à succès de 1988 réalisée par John Landis. Avec Arsenio Hall, John Amos et James Earl Jones. Cinéma de rue, Veterans Memorial Park, 4117 Overland Ave., Culver City. 20 h 30. 7 août. 18 $, 23 $. streetfoodcinema.com

“Détruisez tous les monstres”

Il y a plus de kaiju que vous ne pouvez en faire – y compris Godzilla, Mothra, Rodan et King Ghidorah – dans ce thriller de science-fiction de 1968 réalisé par le co-créateur de la franchise Ishirō Honda. Brain Dead Studios à le cinéma silencieux, 611 N. Fairfax Ave., LA 12 $; achat à l’avance requis. 22 h 30. 6 août. studios.wearebraindead.com

“Conduire”

Ryan Gosling a des nerfs d’acier au volant dans l’hommage atmosphérique 2011 du réalisateur Nicolas Winding Refn aux thrillers policiers des années 1980. Avec Carey Mulligan, Bryan Cranston, Christina Hendricks, Ron Perlman, Oscar Isaac et Albert Brooks. Rooftop Cinema Club DTLA, niveau, 4e étage, 888 S. Olive St., centre-ville de LA à 23 h le 6 août. 19,50 $ à 23,40 $. rooftopcinemaclub.com

“42”

Le regretté Chadwick Boseman dépeint la légende du baseball afro-américain Jackie Robinson dans ce biodrame de 2013. Avec Harrison Ford, Nicole Beharie et Christopher Meloni. Marina Drive-In, parking 2, 13477 Fiji Way, Marina del Rey. 20 h le 6 août. 20 $ par véhicule; achat à l’avance requis. visitmarinadelrey.com

“Le Grand Muppet Caper”

Kermit et sa compagnie se retrouvent à Londres dans cette franchise de 1981 dirigée par le créateur des Muppets Jim Henson et avec John Cleese, Diana Rigg et feu Charles Grodin. Fathom Events, divers théâtres locaux (voir site Internet). 15 h et 20 h 8 août, 19 h 11 août. 15 $. fathomevents.com

“LA Confidentiel”

Deux des meilleurs du LAPD (Guy Pearce, Russell Crowe) découvrent de la corruption à chaque coin de rue et dans chaque courbe du Los Angeles des années 1950 dans le drame policier lugubre du réalisateur Curtis Hanson de 1997 basé sur le roman de James Ellroy. Kevin Spacey, Danny DeVito et l’acteur oscarisé Kim Basinger sont également à l’affiche. Rooftop Cinema Club El Segundo, 1310 E. Franklin Ave., parking, El Segundo. 22h45. 7 août. 18,50 $-22,50 $; achat à l’avance requis. rooftopcinemaclub.com

“La dernière valse”

Le groupe partage la scène avec des sommités du rock dont Bob Dylan, Van Morrison, Neil Young et Joni Mitchell dans le documentaire de concert du réalisateur Martin Scorsese en 1976 tourné au Winterland Ballroom de San Francisco. Présenté en 35mm. New Beverly Cinema, 7165 Beverly Blvd., LA 23h59. 7 août $10.thenewbev.com

« Lupin III : Le Château de Cagliostro »

Un maître voleur et son équipe tentent de réussir leur dernière câpre et de sauver une princesse dans le cadre d’une nouvelle restauration 4K du premier long métrage du légendaire réalisateur d’animation Hayao Miyazaki en 1979 ; en japonais avec sous-titres anglais. Le Landmark Westwood, 1045 Broxton Ave., Westwood. 17 h 10, 19 h 20 et 21 h 30 6-7 août, 17 h 10 et 19 h 20 8 août. (310) 208-3250.landmarktheatres.com

“L’homme qui avait tout”

La réalisatrice de « Mi Vida Loca », Allison Anders, présente une projection de ce mélodrame de 1920 mettant en vedette Jack Pickford, frère de l’icône de l’ère du muet Mary Pickford. Présenté en 16mm, avec accompagnement de piano en direct. La soirée comprend également une revue musicale de style années 1920 avant le spectacle. Films muets rétroformats, Woman’s Club Of Hollywood, 1749 N. LaBrea Ave., Hollywood. 19 h 30. 7 août. 10 $, 15 $. eventbrite.com

“PURÉE”

Un hommage d’un mois à Robert Altman démarre avec la comédie irrévérencieuse du cinéaste de 1970 sur une paire de chirurgiens de combat en train de faire la fête dans un hôpital de campagne de l’armée américaine pendant la guerre de Corée. Avec Donald Sutherland, Elliott Gould, Tom Skerritt, Sally Kellerman et Robert Duvall. Le cinéma Frida, Calle Cuatro Plaza, 305 E. 4th St., Santa Ana. 10,50 $. 19h30 6-7 août, 13h15 et 19h45 8 août, 19h45 9 août thefridacinema.org

“Jamais trop tard : l’histoire de Doc Severinsen”

Le trompettiste, ancien chef d’orchestre du «Tonight Show» et habilleur élégant est présenté dans ce documentaire de 2021. La soirée comprend un concert avant le spectacle et des questions-réponses. Le centre culturel Muckenthaler, 1201 W. Malvern Ave., Fullerton. 20 h le 12 août. 50 $. themuck.org

“Glisser”

Un hommage de quatre films au scénariste-réalisateur James Gunn (“Les Gardiens de la Galaxie”, “The Suicide Squad”) comprend cet hommage campy et effrayant de 2006 aux films de science-fiction / horreur classiques du film B. Avec Nathan Fillion, Elizabeth Banks et Michael Rooker. Présenté en 35mm. Cinémathèque américaine au Los Feliz 3, 1822 N. Vermont Ave., Los Feliz. 22 h. 8 août. 8 $, 13 $. americancinematheque.com

“Conducteur de taxi”

Robert De Niro est un vétéran de la guerre du Vietnam atteint du SSPT qui en a assez des rues méchantes de New York dans le drame cauchemardesque de Martin Scorsese de 1976. Avec Cybill Shepherd, Harvey Keitel, Peter Boyle, Albert Brooks et Jodie Foster. Présenté en 35mm. New Beverly Cinema, 7165 Beverly Blvd., LA 19 h 30 du 6 au 7 août, 18 h 30 le 8 août. 10 $ (les billets à l’avance sont épuisés, mais des billets supplémentaires seront disponibles à la porte). com

