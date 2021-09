James Gunn taquine les Gardiens de la Galaxie 3 avec BTS Pic ⋆ .

in

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 le réalisateur James Gunn taquine ce qui va arriver avec le troisième volet de la franchise qui raconte les aventures de Starlord et compagnie de Chris Pratt.

Gunn s’est rendu sur Twitter vendredi pour partager une photo des coulisses de certains de ses travaux de pré-production sur le projet. L’image montre trois piles de storyboards qu’il a terminés, chacun représentant une séquence différente du film. «Une séquence énorme, une moyenne et une petite. (J’ai hâte que vous voyiez ce gros morceau !) » Gunn a tweeté

Bien que nous ne soyons honorés d’aucune image dessinée sur les storyboards, la photo donne un aperçu du processus créatif de Gunn.

Par exemple, le manque de référence dans l’image donne l’impression que chaque section de papier est peut-être une feuille de papier standard de format lettre, ce qui donne l’impression que la plus grande pile de séquences est absolument tentaculaire. Il s’avère, cependant, qu’il s’agit de fiches uniques représentant chacune un seul plan, ce qui réduit considérablement la portée de ce que nous voyons.

De plus, Gunn semble faire allusion au fait que le prochain spécial Les Gardiens de la Galaxie, qui devrait entrer en pré-production en décembre 2022 et sortira éventuellement sur Disney Plus, sera lié au troisième volet du film, qui lui-même est censé entrer en pré-production en mai 2023, selon IMDB.

Le scénariste-réalisateur polyvalent a prouvé qu’il dirigeait facilement les franchises Marvel et DC, le film DC récemment sorti The Suicide Squad s’avérant être un favori des critiques et des fans.

Gunn a de nouveau pu faire équipe avec Marvel pour le troisième volet de la série de films d’aventure spatiale, bien qu’il ait été brièvement relâché pour de vieux Tweets controversés. Pour de nombreux fans, le fait qu’un autre réalisateur essaie de s’attaquer Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 semblerait être une trahison envers la voix unique de la franchise.

