Pourtant, vous ne pouvez pas blâmer James Gunn de ne pas avoir planifié sur quoi travailler après Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, qu’il soit lié ou non à Marvel Studios. Avec tout ce sur quoi l’homme a travaillé ces dernières années et qu’il a encore dans son assiette, il mérite une pause lorsque cette charge de travail particulière sera enfin terminée! Se détendre et prendre le temps de se détendre est un meilleur plan d’action que de s’écraser après l’épuisement professionnel.