James Harden a eu l’ultime gel du cerveau sur cette balle lâche

Le démarrage lent de James Harden a été l’un des plus grands scénarios de la saison 2021-2022. Nous avons approfondi les raisons pour lesquelles Harden a du mal – à savoir: une combinaison d’une blessure persistante aux ischio-jambiers des séries éliminatoires de la saison dernière et d’un changement de règle qui a aidé à réduire les fautes de tir – mais il est toujours choquant de voir l’un des meilleurs joueurs de ce génération ont de vrais points faibles tout au long des premières semaines de la nouvelle campagne.

Les Brooklyn Nets ont remporté une dure victoire de 96-90 vendredi soir contre les pires Pistons de Detroit, mais Harden a connu une autre soirée difficile malgré un triple-double. Harden n’a tiré que 3 sur 10 sur le terrain et a réussi neuf revirements.

L’un d’eux a entraîné un autre moment viral que Harden n’appréciera pas de voir encore et encore.

Au troisième quart, Harden a été éliminé par Saddiq Bey de Detroit. Alors que la balle libre rebondissait sur le terrain, Harden a couru jusqu’à la balle mais ne s’est pas penchée pour la saisir. Au lieu de cela, Bey l’a ramassé et a glissé pour le dunk. Regardez la pièce ici.

Durcir… qu’est-ce que tu fais, mec ?

Harden pourrait établir un nouveau record de la ligue pour les revirements cette année, et ce sont des jeux comme celui-ci qui vous font vous demander si le joueur de 32 ans a vraiment perdu un pas. L’argent intelligent dit toujours que Harden le comprend finalement et revient en forme comme l’un des meilleurs buteurs de la ligue, mais disons simplement que mon choix de MVP de pré-saison n’a pas l’air si chaud.

Les Brooklyn Nets ont toujours Kevin Durant qui a marqué 29 points dans ce match et qui est peut-être le meilleur joueur du monde. Mais avec Kyrie Irving indéfiniment sur la touche et Harden ressemblant à une coquille de lui-même, les Nets ne se sentent plus comme le favori du titre des poids lourds.

Cette année est à nouveau grande ouverte tant que Harden continue ce malaise. Voyons si et quand il pourra s’en sortir.