James Harden accumule plus de lancers francs que de field goal dans sa carrière

in

Si nous pensons aux buteurs les plus emblématiques de l’histoire de la NBA, cela nous traverse toujours l’esprit James durcir après ses folies offensives. Bien qu’il y ait un fait à propos ‘La barbe’ ce qui indique qu’il a effectué plus de lancers francs que de paniers au cours de sa carrière.

Le joueur de Filets de Brooklyn Il tire avec 85,6% de lancers francs dans sa carrière, étant très efficace pour le gros volume dont il dispose. Dans toute sa carrière professionnelle, il a pris 6 574 tentatives de la ligne du personnel. En comparant ce chiffre avec les buts sur le terrain de ‘La Barba’, on peut voir que le chiffre est plus élevé avec 6 513 accumulés au cours de toutes les saisons qu’il a passées dans la ligue.

Quand il était sur les Rockets en jouant son meilleur basket individuel, Harden a développé un style de jeu unique. Il remplissait très facilement la feuille de statistiques dans pratiquement toutes les sections, ce qui a bien fonctionné pour son équipe principalement grâce à ses points. La grande clé que Harden avait l’habitude d’avoir était d’obtenir beaucoup de lancers francs détruisant les défenses adverses, principalement mentalement.

Harden a changé son jeu

Bien que cela puisse changer maintenant que le plan de match de Harden a changé depuis qu’il a rejoint les Brooklyn Nets. Il a assumé un rôle plus organisateur et a délégué les tâches de notation à ses coéquipiers. Cette statistique est susceptible de changer maintenant que James joue aux côtés de Kevin Durant et Kyrie Irving dans l’une des meilleures équipes de la ligue.