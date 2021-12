James Harden : complément ou gêne de Kevin Durant ?

Les Nets sont ambigus. Ambivalent. C’est une équipe cool, séduisante, pleine de talent et logiquement orientée pour gagner le ring. Mais il suscite des doutes, des animosités, d’autres mais et des problèmes en vue. La qualité de leurs stars, en particulier Kevin Durant, leur permet de mener une Conférence Est (15-6) avec de nombreux espoirs mais pas de dominant clair. Mais la perte de Kyrie Irving et les problèmes de relations avec James Harden peuvent être une très grosse dalle avant les séries éliminatoires. Car oui, les Nets jouent la saison en avril et il y a quelques mois ont été exclus des séries éliminatoires lors d’un septième match historique à Brooklyn, en proie à des blessures, a conduit les Bucks, futurs champions, aux prolongations. Et les conditions nous disent que si Durant avait repoussé le terrain qui a forcé les prolongations un peu plus loin, le champion aurait été (évidemment) quelqu’un d’autre. Et les Nets auraient pu prendre cette bague qu’ils recherchent tant. Mais, bien sûr, les conditions ne vivent pas. Et maintenant, il ne sert à rien de se souvenir de tout cela.

Harden a bien joué contre les Knicks… pendant un certain temps. Il a été un excellent complément en première mi-temps, le leader à de nombreux moments du match, et fini avec de bonnes statistiques (34 points, 10 rebonds et 8 passes, avec 3 interceptions) et surtout de bons pourcentages au tir (11 sur 20 aux paniers, 3 sur 8 aux triples et 9 sur 10 aux lancers francs). Une performance plus que correcte, mais assombrie avec 5 interceptions et un dernier quart-temps auquel il a à peine ajouté 4 points et a été plus un frein qu’autre chose. Parce que Harden, un buteur absolument générationnel, générateur prolifique et, il n’y a pas si longtemps (en 2018), MVP de la meilleure ligue du mondeIl a une façon de jouer très particulière. Et il ne s’adapte pas toujours parfaitement aux autres stars qui ont aussi besoin du ballon et, en plus, génèrent des points à des moments où il a l’habitude d’occuper le devant de la scène.

Durant a également bien joué contre les Knicks. En fait, très bon, puisqu’il est passé à 27 points, 5 rebonds et 9 passes décisives (son évolution à cet égard depuis l’atterrissage des Warriors a été fulgurante). De plus, il a marqué 11 au quatrième quart-temps et 9 au cours des 6 dernières minutes. Et Durant, immense légende et l’un des meilleurs joueurs de tous les temps, sait jouer hors ballon : il a appris dans le Thunder, aux côtés d’un Westbrook qui a eu besoin de gérer longtemps. Et il a fini de se développer en tant que joueur des Warriors. Et attention, on ne parle pas de Klay Thompson, un joueur qui est pratiquement tout le temps sans ballon. Durant sait jouer sans lui. Mais dans ces moments chauds de vérité, quand les jeux sont décidés, il est le générateur et l’exécuteur, celui qui soulève le ballon et le passe ou le dunk. Le héros, le juge et le bourreau. Et faire rebondir Harden pendant 20 secondes avec pratiquement aucun mouvement, puis le lui passer n’est pas la meilleure solution.

Ce n’est pas exactement ce qui s’est passé contre les Knicks, un duel que les Nets ont eu en finale de crise cardiaque. Mais c’est une tendance que Steve Nash doit changer. Quand Harden n’a pas le ballon c’est une entité, juste un homme qui erre sur le court sans trop savoir quoi faire. Quelque chose d’un peu normal pour quelqu’un qui a eu le ballon dans les mains tout le temps depuis qu’en 2012, il a été le bouc émissaire de la défaite du Thunder en finale et s’est dirigé vers Houston. Kyrie Irving, flat terrier et anti-vaccin, il a appris à forcer à jouer sans ballon à côté de LeBron. La Barba doit apprendre à le faire et être efficace et puissante sans lui dans les derniers quarts, pour continuer comme complément de Durant et ne pas devenir un léger obstacle. La marge d’amélioration a, puisqu’il est à 20 points par match cette saison avec 40% sur les tirs sur le terrain. Le premier chiffre, le plus bas depuis qu’il a quitté le Thunder, dans une année où il était le meilleur sixième homme avec 16,8 points en moyenne. Le deuxième, le pire depuis son année recrue. Sa dynamique sera ascendante, c’est sûr.

Contre les Knicks, il y avait tout. La Grosse Pomme a fait un derby et n’a pas déçu : égalité totale avec 25 points, 5 rebonds et 5 passes décisives d’Alex Burks, qui s’est définitivement imposé comme titulaire après que Tom Thibodeau ait envoyé un Kemba Walker qui est exclu de la rotation, et nous verrons si l’équipe. Et 24 + 9 + 8 de Julius Randle. Evan Fournier (13) a égalisé le duel avec moins de 18 secondes à jouer. James Johnson (7) a inscrit deux lancers francs pour briser l’hégémonie de Durant, qui avait transformé 9 des 11 derniers points de son équipe (qui au final étaient 9 des 13 derniers). Après cela, Fournier a échoué avec la dernière tentative de victoire, du triple. Et les Nets ont remporté la victoire à juste titre et après avoir montré un pouls plus ferme dans les dernières minutes. Maintenant, gagner ne suffit pas. Parfois, il faut aussi convaincre. Et pour l’instant, le rôle de Harden doit être beaucoup plus clair et infiniment plus efficace, surtout en fin de partie. Parce que oui, avec une équipe très similaire à celle-ci (Kyrie était également absent, cette fois blessé), les Nets étaient très (très) proches d’achever les Bucks. Mais être très proche de gagner et de perdre sont synonymes. Et, comme nous l’avons déjà dit, on ne vit pas avec les conditions. C’est comme cela que sont les choses.