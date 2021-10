James Harden devient brutalement honnête à propos des malheurs de Kyrie Irving

Kyrie Irving refuse de se faire vacciner contre le COVID-19. Parce que New York exige que tous les athlètes professionnels qui s’entraînent ou jouent à l’intérieur montrent la preuve d’au moins un vaccin, il ne peut pas participer à de nombreuses activités d’équipe, y compris les matchs à domicile.

Étant donné que les Brooklyn Nets ont été le favori universel pour remporter le championnat NBA cette année, la position d’Irving est quelque peu problématique.

La relation entre Irving et les Nets se détériore rapidement depuis des semaines maintenant – malgré ses tentatives pour clarifier la vraie raison pour laquelle il fait ce qu’il fait.

Mercredi, James Harden est devenu brutalement honnête au sujet du cirque entourant Irving.

« Nous avons tous eu des conversations », a-t-il déclaré, selon James Herbert de CBS Sports. « Sean (Marks), Steve (Nash), moi, KD, Kyrie, nous avons tous eu des conversations. Kyrie croit en ses convictions, et il reste ferme et fort là-dessus. Et pour nous, nous le respectons. Nous aimons tous Ky.

Plus tôt cette semaine, Marks, le directeur général des Nets, a révélé qu’Irving ne pourra pas s’entraîner ou jouer avec l’équipe tant qu’il ne sera pas vacciné. Bien qu’il soit techniquement toujours éligible pour participer à certains matchs sur route, Brooklyn ne veut pas qu’Irving travaille à temps partiel.

James Harden dit que la décision concernant Kyrie Irving a finalement été prise par le front office des Nets : « Je n’ai pas mon mot à dire là-dessus, je ne peux qu’exprimer mon opinion. Il faut continuer à avancer » pic.twitter.com/voCYqvGWRN – Vidéos Nets (@SNYNets) 13 octobre 2021

« C’est le front office », a déclaré Harden à propos du déménagement. «Nous avons eu des conversations, en ce qui concerne une unité collective, et la décision finale que le front office a prise était que si Ky n’allait pas être ici à temps plein, alors il valait mieux qu’il ne fasse pas partie de l’équipe à temps partiel. Je n’ai pas mon mot à dire là-dessus, et je ne peux qu’exprimer mon opinion. Il faut continuer à avancer. Évidemment, nous aimerions avoir Kyrie ici.

En ce qui concerne Harden, la décision devait être prise car elle permet de savoir où tout le monde va d’ici – du moins à court terme.

« Nous devons juste nous concentrer sur les gars dans ce vestiaire qui sont ici… c’est tout ce que nous pouvons contrôler » James Harden sur Kyrie Irving n’étant pas avec les Nets: pic.twitter.com/wXCCDv8qjj – Vidéos Nets (@SNYNets) 13 octobre 2021

« Je pense que cela en faisait partie », a déclaré Harden à propos du déménagement. « Maintenant, c’est juste pour chaque match, nous avons des gars qui savent quel est leur rôle de manière cohérente, ce qu’ils sont censés faire nuit après nuit.

« Je pense que pour nous, nous devons juste nous concentrer sur les gars dans ce vestiaire, et c’est ici, qui travaille chaque jour », a ajouté Harden. « C’est tout ce que nous pouvons contrôler, c’est tout ce sur quoi nous pouvons nous concentrer. Chaque jour est déjà un combat. C’est déjà difficile juste parce que nous essayons de rattraper notre retard, nous essayons de tout mettre en place. Je pense donc que c’est la principale chose sur laquelle nous pouvons nous concentrer, c’est de s’améliorer chaque jour en tant qu’unité, quiconque est dans les vestiaires et se prépare pour le match avec nous.

Dodgers vs Giants est une série très excitante. https://t.co/OPpiG1Tcsa – Jeu 7 (@game7__) 13 octobre 2021

Surveillez cet endroit. La situation entre Irving et les Nets ne semble pas avoir de solution facile. Ils ont déjà essayé de l’échanger une fois – seulement pour que Kevin Durant le saborder.

De toute évidence, le point de vue de Harden sur la question est très différent de celui proposé récemment par le gardien des Phoenix Suns, Chris Paul. Là encore, étant donné le mauvais sang qui existe depuis des années entre Paul et Harden, ce n’est probablement pas trop surprenant.

Comment cette saga va-t-elle finalement se dérouler ? Le temps nous le dira.

En rapport: ESPN licencie Adam Schefter pour un scandale de fuite de courrier électronique?