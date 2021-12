James Harden est le propriétaire de la Cryto.com Arena à Los Angeles

Deux matchs ont été joués à l’ancien Staples Center depuis qu’il a été officiellement appelé Arène de Crypto.com (The Crypt for friends) avec deux victoires des Brooklyn Nets (le jour de Noël contre les Lakers et hier contre les Clippers). Avec Kevin Durant en congé, James Harden prit le commandement des opérations dans les deux duels pour anéantir ses rivaux. Hier matin, il a terminé avec 39 points, 15 passes décisives et 8 rebonds. ‘La Barba’ est dans son meilleur moment d’entraînement de la saison. Il est le roi de « La Crypte ».

Une autre nuit, un autre match énorme à Los Angeles pour @ JHarden13. Il poursuit son triple-double du jour de Noël avec 39 points et 15 passes décisives lors de la victoire de @BrooklynNets ce soir ! pic.twitter.com/EWqFjDMY10 – NBA (@NBA) 28 décembre 2021