James Harden et Joel Embiid, le duo qui pourrait dominer la NBA

Pendant quelques jours, la possibilité de voir James Harden avec le maillot des Philadelphia Sixers il ne fait que grandir. Avec la situation de Ben Simmons non résolue et avec la possibilité que Tobias Harris fasse également ses valises, la perspective de voir les deux dans les Brooklyn Nets entourant Kevin Durant et Kyrie Irving grandit comme une rumeur NBA de plus en plus probable.

Tout cet embolado que nous essayons d’esquisser se terminerait par ‘La Barba’ accompagnant Joël embiid au Wells Fargo Center et formant l’un des meilleurs duos de la ligue. La vision du jeu, la capacité de passer et la facilité de marquer du gardien pourraient être une bombe avec la domination physique, la mobilité en un pour un et le talent du centre camerounais. Sera-ce fait?