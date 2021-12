James Harden et quelques pousses vertes passionnantes à son niveau de jeu

James durcir n’a pas connu un bon début de saison, mais semble retrouver son meilleur niveau et redonner confiance à certains Filets de Brooklyn ils ont manifestement besoin de vous. Il enchaîne plus de 30 points depuis trois matchs et semble s’adapter au nouveau règlement de la ligue concernant les fautes, ce qui a considérablement réduit ses options offensives lors des premiers matchs. Harden trouve à nouveau la formule pour forcer les défenses et pouvoir aller jusqu’à la ligne des lancers francs, comme son Statistiques NBA.

James Harden officiellement de retour ? Ses 3 derniers matchs : 36 PTS, 10 REB, 10 AST

39 PTS, 8 REB, 15 AST

33 PTS, 14 REB, 10 AST Il a tiré 40 lancers francs au cours de cette période. pic.twitter.com/AQi0vChHQV – StatMuse (@statmuse) 31 décembre 2021