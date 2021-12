James Harden et Stephen Curry, stars de Noël NBA

Ils disent que le sport est capable de procurer des émotions impossibles à réaliser dans un autre aspect de la vie et NBA réaffirme cette théorie de manière récurrente et, surtout, les jours de Noël. Avec une vision commerciale exquise, la meilleure compétition sportive au monde a récidivé, surmontant les pertes de joueurs par protocole COVID et offrant un spectacle sublime. Stephen Curry et James Harden ont été les deux principaux protagonistes des partis qui ont le plus attiré l’attention des médias et qui ont servi à approfondir la crise de Les Lakers de Los Angeles et montre que Golden State Warriors et Brooklyn Nets ils sont de bons candidats pour le ring.

Phoenix Suns 107 – 116 Golden State Warriors

Ceux de San Francisco ont fait une démonstration de puissance collective surmontant les absences de Poole et Wiggins pour montrer toutes leurs références sur le ring. Curry n’a pas particulièrement bien tiré, mais il a dirigé son équipe et a amélioré les performances de tout le monde, en particulier le travail défensif et rebondissant de Gary Payton II. La performance de la recrue Jonathan Kuminga sur le banc, qui a peut-être gagné la confiance de Steve Kerr, ainsi que le bon travail d’Otto Porter Jr, est très remarquable.

Los Angeles Lakers 115 – 122 Brooklyn Nets

Absolument extraordinaire ce qu’Harden a réalisé, menant certains Nets qui ont trouvé en Patty Mills la deuxième épée d’une spectaculaire croisade particulière contre un Lakers épuisé par le terrible niveau de jeu de Westbrook. Tout au long de ce parcours, le bon James n’avait pas encore montré toute sa puissance, qui a repris le gant de Durant en tant que leader absolu d’une équipe qui surmonte toutes les absences.