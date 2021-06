James Harden et un engagement qui ravit les fans des Brooklyn Nets

Des fleuves d’encre ont coulé sur la discipline et la capacité de sacrifice de James durcir, mais le talentueux gardien de tir fait ses preuves cette saison avec Filets de Brooklyn ce qui est un excellent exemple pour tout jeune. Il a décidé de jouer le sixième match de la série de Playoffs NBA 2021 contre Milwaukee Bucks malgré beaucoup d’inconfort physique et a enduré 46 minutes sur le terrain, essayant d’aider ses coéquipiers avec son intelligence sur le terrain et ses actifs incorporels. “La seule chose importante est que nous ayons gagné, je suis allé là-bas pour faire tout mon possible et nous continuerons à nous battre jusqu’à la fin. Le sixième match va être le plus difficile de toute la saison pour nous”, a-t-il commenté sur ESPN.