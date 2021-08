James Harden jette de l’argent à Dumb Idea puis poursuit ⋆ 10z viral

James Harden et Austin McBroom (.)

*Superstar de la NBA et ancien MVP James Harden est en train de déposer une plainte pour récupérer un investissement de 2 millions de dollars, plus les bénéfices promis, sur un tournoi de boxe raté qui devait mettre les célébrités de TikTok contre les célébrités de YouTube, selon le NY Post.

L’événement de boxe, sans doute le plus stupide dont nous ayons jamais entendu parler, a été organisé par YouTuber Austin McBroom et a été surnommé “Social Gloves: Battle of the Platforms” (Ugh, que quelqu’un nous apporte un seau à vomi, stat!)

McBroom devait combattre la célébrité TikTok Bryce Hall comme événement principal, avec des personnalités des médias sociaux Tayler Holden, Vinnie Hacker et Deji montant sur le ring. Il y avait aussi des performances de DJ Khaled, Migos et Lil Baby (Trois suppositions où tout l’argent est allé.)

Selon Billboard, l’événement a entraîné une perte de 10 millions de dollars.

Et, écoutez ceci, Hall était censé recevoir un paiement de 5 millions de dollars ! C’est plus que plus de vrais boxeurs pourraient espérer avec leur meilleur sac à main.

Austin Mahome et Lil Baby à l’événement Social Gloves (.)

La poursuite prétend également que Simply Greatness Productions, la société détenue par McBroom, s’attendait à des millions de revenus à la carte. Mais cela ne s’est pas matérialisé. Probablement, franchement, parce que WTF s’en soucie ?

Eh bien, 136 000 fans ont payé les 50 $ pour regarder le combat. Mais loin des dizaines de millions attendus.

“À la lumière de la sous-performance apparente de l’événement, notre société a été retenue pour représenter SGP dans le cadre soit d’un règlement des réclamations de tous ses créanciers, soit, si un règlement n’est pas réalisable, d’un dépôt de bilan probable”, lit-on dans un communiqué de l’entreprise.