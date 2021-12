James Harden : « Le retour de Kyrie Irving va être formidable »

James durcir il est dans son meilleur moment de la saison sur le plan personnel. Il vient de faire deux matchs impressionnants à Los Angeles contre les Clippers et les Lakers et Filets de Brooklyn continue de diriger la Conférence de l’Est malgré n’avoir pu compter sur le protocole Covid avec Kevin Durant dans les derniers duels. Dans quelques jours, la grande star des Nets reviendra sur les courts et le fera main dans la main avec Kyrie Irving, qui en raison des décès dus au coronavirus, a reçu l’autorisation de la franchise pour commencer à jouer dans des matchs à l’extérieur (bien qu’il ait été testé positif et soit actuellement isolé).

Certains ont indiqué que ce retour partiel d’Irving n’est pas bon pour une équipe qui travaille. Harden n’est pas d’accord. Il se réjouit du retour de sa compagne :

« Nous savons tous à quel point Kyrie est un talent spécial et ce qu’il signifie pour cette organisation et cette équipe. Le simple fait de l’avoir avec nous, même si ce n’est que pour les matchs à l’extérieur, va être très important pour nous. Évidemment, ça va être génial. rendre notre travail beaucoup plus facile. »

James Harden sur le retour de Kyrie Irving : « Nous savons tous à quel point Kyrie est un talent spécial. Être avec lui, même juste pour les matchs sur route, va être énorme pour nous. » pic.twitter.com/DPIzCKMMwQ – Vidéos Nets (@SNYNets) 26 décembre 2021

Le retour éventuel

Nul doute qu’au-delà des problèmes de dynamique, Kyrie Irving peut être d’une grande aide pour des Nets qui vont de mieux en mieux en qualifications malgré des défaites. Le meneur de jeu a récolté en moyenne 26,9 points, 4,8 rebonds et 6 passes décisives lors des 54 matchs qu’il a disputés la saison dernière. Ses débuts pourraient avoir lieu le 6 janvier contre les Indiana Pacers, le prochain match des Nets sur la route.