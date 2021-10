James Harden n’a pas besoin de Kyrie Irving pour remporter son premier titre NBA

Kyrie Irving a remporté un championnat en 2016. Kevin Durant a obtenu son titre en 2017 – puis un autre en 2018. James Harden, cependant, attend toujours la gloire.

Les Brooklyn Nets sont entrés dans la saison en tant que grands favoris pour remporter le titre NBA, ce qui immortaliserait Harden dans l’histoire à la fois en tant qu’ancien MVP et en tant que champion de la ligue. Mais la saga en cours sur le statut vaccinal d’Irving pourrait compromettre ces chances.

Les prises de position sur la position signalée d’Irving ont été partagées ad nauseam. Vous pouvez lire à ce sujet ici et ici. Essentiellement, en raison de la réticence d’Irving à suivre le mandat de l’État de New York, il ne pourrait pas jouer à domicile pour l’organisation.

En fin de compte, la décision de Brooklyn était de garder Irving loin de l’équipe à moins qu’il ne puisse être un participant à temps plein.

Le directeur général des Nets, Sean Marks, a déclaré que « tout le monde » avait été consulté sur la décision. Une ride particulièrement fascinante, cependant, est le rapport selon lequel Durant et Harden ont été spécifiquement mentionnés en tant qu’individus à qui on a demandé leur avis sur le statut d’Irving en tant que joueur à temps partiel.

Woj dit que Kevin Durant, James Harden, Joe Tsai et Sean Marks seront tous impliqués pour décider si Kyrie Irving peut être un joueur à temps partiel cette saison. – Alec Sturm (@Alec_Sturm) 12 octobre 2021

Vincent Goodwill a offert un excellent aperçu des raisons pour lesquelles cela est intéressant (via Yahoo) :

Ces noms n’ont pas été mentionnés par accident, en envoyant un message à Irving, une ligne a été tracée avec ses pairs. Il n’y a pas si longtemps, Harden agissait à Houston avant d’arriver à ses fins, et même lui semble dire: « Hé, Kyrie, c’est extrême. »

Comme Goodwill l’a noté, Harden en particulier se démarque en raison des circonstances qui ont conduit à son arrivée à Brooklyn. Même la lecture la plus généreuse de la dernière ligne droite de Harden avec les Rockets pourrait être qualifiée d’extrêmement ardue. C’était un divorce moche, c’est sûr.

Il a été décrit comme ayant un « niveau de frustration inhabituel » au cours de ses derniers jours à Houston – y compris un échange houleux dans lequel il aurait lancé une balle sur la recrue Jae’Sean Tate.

Demarcus Cousins: « Les 14 autres gars dans les vestiaires ne lui ont rien fait. Pour nous, recevoir des commentaires irrespectueux et des pitreries… c’est injuste pour le reste des gars dans les vestiaires. – Alykhan Bijani (@Rockets_Insider) 13 janvier 2021

Il a également raté le camp d’entraînement et plutôt que de créer une chimie avec son nouvel entraîneur Stephen Silas, il a été filmé en train de socialiser alors qu’il était sans masque à l’intérieur de Las Vegas et d’Atlanta. Tout bien considéré, son professionnalisme a été remis en cause même par un ancien coéquipier.

À la fin, les joueurs des Rockets lui tiraient dessus en public et après ses commentaires suggérant que l’équipe n’était pas assez bonne et que cela ne pouvait pas être réparé, on lui a demandé de ne pas venir s’entraîner.

Il est extrêmement facile de comprendre pourquoi Harden était prêt à brûler des ponts dans une ville qui aurait probablement été disposée à construire des statues de lui à l’extérieur de l’arène.

La première fenêtre de championnat de Harden avec les Rockets était principalement pendant la domination maximale des Warriors. Puis, lors des séries éliminatoires de 2018, alors que Houston n’était qu’à une victoire de vaincre Golden State pour une apparition en finale de la NBA, Chris Paul a subi une blessure aux ischio-jambiers qui a permis aux Warriors de revenir dans la série.

Du resserrement du jambon de Chris Paul en 2018 à Kyrie Irving laissant son équipe suspendue à un vaccin, James Harden a objectivement une chance terrible même lorsqu’il est sur un concurrent. – Roosh (@RooshWilliams) 12 octobre 2021

Mais sur les Nets, peu importe le nombre de ponts qu’il a brûlés pour arriver, il s’est mis dans sa meilleure position pour soulever le trophée Larry O’Brien.

Harden, jouant aux côtés de Durant et Irving, pourrait facilement devenir la meilleure attaque de l’histoire du basket-ball. Brooklyn a marqué 128,7 points absurdes pour 100 possessions lorsque les trois étaient au sol en même temps, y compris lorsqu’ils sont tous apparus ensemble en séries éliminatoires.

À la fin de la saison, même si ni Durant ni Harden n’ont même atteint 40% des minutes possibles pour Brooklyn et que les trois stars n’ont joué que 202 minutes ensemble, les Nets ont quand même terminé avec la meilleure attaque (118,3) de tous les temps.

Au cours de la campagne 2020-21, leur équipe a pu survivre aux blessures de Durant et Harden – ainsi qu’au bref congé qu’Irving a pris au cours de la saison – car cette itération de l’équipe des Nets a été créée pour survivre à toute absence de l’un de leurs trois superstars.

Évidemment, jouer sans une superstar comme Irving n’est pas idéal pour les Nets. Cependant, à mesure que la saison se rapproche de plus en plus, cette possibilité devient beaucoup plus réaliste.

Alors, que s’est-il passé quand Irving, qui était en fait leur option la plus cohérente et la plus fiable, n’était pas sur le terrain la saison dernière? Nous avons quelques exemples de ce à quoi cela pourrait ressembler sur la base de ce que nous avons vu jusqu’à présent.

Notez mes mots, James Harden sera un concurrent MVP cette saison. pic.twitter.com/SLC4ApNhyn – Jac Manuell (@TheJManJBT) 13 octobre 2021

Au cours de la taille d’échantillon limitée de 99 minutes que Durant et Harden ont joué sans Irving, Brooklyn a réussi en quelque sorte 130,5 points pour 100.

Ils ont également incendié leurs adversaires à hauteur de 20,7 points pour 100. Pour mettre cela en perspective, les Golden State Warriors à 73 victoires ont devancé leurs adversaires de 10,6 points pour 100 en 2015-16.

Harden a affiché 40,2 points et 16,0 passes décisives pour 100 au cours de ses 616 minutes lorsqu’il est apparu sans Irving, via PBPStats. À titre de comparaison, au cours des 703 minutes qu’il a jouées aux côtés d’Irving, il a récolté en moyenne 26,7 points et 13,3 passes décisives pour 100.

Plus probablement qu’autrement, Harden est frustré en ce moment. Contrairement à Durant et Irving, il n’a pas encore de bague à son nom.

Sur la base de ce que nous avons vu de Harden en jouant dans l’offensive de Steve Nash, cependant, Harden pourrait être préparé pour une autre campagne MVP. Même sans Irving, les Nets sont une force avec laquelle il faut compter.

Plus tôt dans la journée, en fait, Michael Pina de SI.com a affirmé que le talent d’Irving est « plus un ornement décoratif qu’un ingrédient essentiel » pour le succès de Brooklyn. Si Durant et Harden restent en bonne santé, il y a de nombreuses raisons de le croire.

Les Nets ont un casting décoré de joueurs de rôle, notamment Patty Mills, Blake Griffin, Paul Millsap et LaMarcus Aldridge. Leurs jeunes joueurs, tels que Bruce Brown et Cam Thomas, donnent également de nombreuses raisons d’être excités. Cette équipe, avec le développement attendu de joueurs comme Nic Claxton, devrait être encore plus profonde qu’elle ne l’était la saison dernière.

La décision d’Irving de refuser un vaccin sûr et efficace est problématique pour ses propres raisons, notamment en mettant en péril la sécurité de l’équipe. Bien que cela puisse légèrement nuire à ses chances, cela ne coûtera probablement pas à Harden une chance de remporter son premier titre.

