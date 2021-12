James Harden promet que les Nets s’amélioreront avec Kyrie Irving

James Harden a été brillant samedi contre les Lakers. Mais il peut être encore meilleur une fois qu’il a Kyrie Irving à ses côtés.

Harden (36 points, 10 rebonds, 10 passes décisives) n’est devenu que le deuxième joueur de l’histoire avec un triple double de 35 points à Noël. Oscar Robertson l’a fait en 1961 contre les Lakers et deux ans plus tard contre St. Louis.

Mais aussi dominant qu’était Harden, lui et les Nets insistent sur le fait qu’il sera encore meilleur chaque fois qu’Irving reviendra, même si ce n’est que pour les matchs sur route.

« De toute évidence, nous savons tous à quel point Kyrie est un talent spécial et ce qu’il signifie pour cette organisation et notre équipe. Donc, être juste avec lui, même si ce n’est que pour les matchs sur route, sera énorme pour nous », a déclaré Harden. « Il rend évidemment tous nos travaux beaucoup plus faciles. Mais il suffit de l’avoir avec lui et c’est évidemment un joueur de basket-ball très, très talentueux, mais il a juste sa personnalité autour de l’équipe maintenant.

James Harden (à gauche) pense que les Nets augmenteront leur niveau de jeu lorsque Kyrie Irving (à droite) reviendra dans l’alignement. USA AUJOURD’HUI Sports, AP

Patty Mills a marqué 34 points, un sommet pour la saison, Harden affirmant que l’Australien connaît la meilleure saison de sa carrière.

« Oui, ça pourrait l’être. Je pense que peut-être en NBA », a convenu Mills. «Je pense que du point de vue de la production, jouer pour mon pays est probablement l’endroit où j’ai tendance à jouer le mieux aussi, mais pour répondre à votre question : oui peut-être, mais je pense que de nombreux facteurs entrent en ligne de compte. Mais comme je l’ai dit, je prends beaucoup de plaisir à jouer avec cette équipe et à jouer avec ces gars-là, et cela entre également en jeu, alors oui. Peut-être. »

Les Nets se sont améliorés à un 22-9 en tête à l’Est. Brooklyn est un leader de la NBA 12-3 sur la route et un meilleur 16-4 sur la route contre des adversaires de la Conférence Ouest depuis le début de la saison dernière (4-1 cette saison).

Paul Millsap est entré dans les protocoles le 13 décembre, avec LaMarcus Aldridge, DeAndre ‘Bembry, Bruce Brown, Jevon Carter, Harden et James Johnson le lendemain. Tous, à l’exception d’Aldridge, avaient des protocoles approuvés et étaient disponibles samedi.

Considérant qu’Aldridge a été contraint de prendre sa retraite la saison dernière en raison d’un rythme cardiaque irrégulier, on craignait que le centre des vétérans ait des problèmes en raison de son état sous-jacent. Mais l’entraîneur Steve Nash a rassuré que ce n’était pas le cas.

«Je ne pense pas qu’il ait des problèmes. Je pense que si je ne me trompe pas, il est soit sur le point de l’être », a déclaré Nash. « C’est juste une question de l’augmenter en conséquence. Cela a été une absence prolongée, et nous voulons juste nous assurer qu’il a raison. Nous ne sommes donc pas pressés avec LA.

Les Nets ont commencé Harden, Mills, Brown, Bembry et Nic Claxton samedi. Il s’agissait de leur 12e départ différent cette saison et le sixième de leurs sept derniers matchs. … Joe Harris (cheville) était toujours absent.

Les Lakers Anthony Davis (entorse MCL) et Kendrick Nunn (genou droit) ont été blessés, et Trevor Ariza, Kent Bazemore, Austin Reaves et l’entraîneur Frank Vogel étaient dans les protocoles. Avery Bradley et Malik Monk ont ​​approuvé les protocoles samedi, et les Lakers ont signé Darren Collison et Stanley Johnson vendredi.