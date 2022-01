James Harden revendique sa place dans la course NBA MVP

Cela lui a coûté un tiers de la saison régulière 2021/22 déjà disputée, mais James durcir Il est enfin redevenu ce joueur redouté de toutes les équipes NBA. La base de Filets de Brooklyn Il a réussi à se remettre de son mauvais début de saison et est actuellement le joueur le plus en forme de la compétition aux côtés de DeMar DeRozan.

Les deux joueurs sont déterminés à revendiquer leur place dans la course à la MVP de la saison. Dès le début, les mêmes noms ont été entendus : Kevin Durant, Stephen Curry, Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo… Le tournant de la Saison Régulière se rapproche de plus en plus et la donne a changé.

« La Barba » est déterminé à réaliser ce qui serait son deuxième MVP de la saison. Les statistiques de la NBA pour leurs quatre derniers matchs sont absolument exceptionnelles. Au cours de ces rencontres, Harden a accompli ce qui suit :

36 points, 10 rebonds et 10 passes décisives (triple-double) contre les Los Angeles Lakers (26 décembre 2021, victoire). 39 points, huit rebonds et 15 passes décisives contre les Los Angeles Clippers (28 décembre 2021, victoire). 33 points, 14 rebonds et 10 passes décisives (triple-double), contre les Philadelphia 76ers (31 décembre 2021, défaite). 34 points, 12 rebonds et 13 passes décisives (triple-double) contre les Los Angeles Clippers (2 janvier 2022, défaite).

Le problème de Kevin Durant

S’il est vrai que s’il maintient le niveau, il pourrait le prendre parfaitement, si un joueur des Brooklyn Nets remportait le titre de MVP de la NBA, ce serait très probablement Kevin Durant. Il est le meilleur joueur de son équipe et l’a été toute la saison. Le mauvais départ de Harden pourrait finir par faire des ravages. Cependant, il n’est pas fou de penser que les deux coéquipiers sont ceux qui se disputeront le prix à la fin de la saison.