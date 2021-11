James Harden revient à son meilleur avec Brooklyn Nets

Alors que Kyrie Irving n’est ni là ni attendu et Kevin Durant conserve un ton général remarquable, il y avait déjà certains doutes et soupçons sur ce qu’il allait pouvoir faire James durcir dans certaines Filets de Brooklyn ils ont plus que jamais besoin de vous. Le gardien a connu un début de saison très compliqué, présentant une forme physique très améliorable et étant lésé par la refonte du règlement lors de l’interprétation de certaines actions dans lesquelles il a commis des fautes à plusieurs reprises et qui ne sont plus sifflées de la même manière. Mais un génie s’adapte toujours aux nouvelles circonstances et Harden a déjà participé à quelques matchs montrant des pousses vertes, qui ont atteint un statut supérieur avec sa rencontre cathédrale contre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans, dont il parle sur ESPN.

« Je savais qu’il ne me faudrait pas trop de temps pour revenir à mon meilleur niveau tant que je travaillais comme je le suis. C’est le basket-ball du plus haut niveau et il est impossible d’y arriver et de jouer parfaitement, juste comme ça. C’est Cela demande beaucoup de travail pour y arriver. Mon meilleur niveau de basket-ball et je pense que des normes incroyables ont été fixées pour moi, dans lesquelles une moyenne de 18 points par match est un échec. Je me suis également imposé des exigences et ils doivent travailler très dur tous les jours parce que je sais que si je fais ça, tôt ou tard, je recommencerai à jouer comme vous savez tous que je peux. Je m’amuse à nouveau », a déclaré un homme qui semble mieux comprendre avec Kevin Durant.

Harden pense que les défenses rivales ne peuvent prier que si lui et Durant vont bien.

Et c’est que les deux peuvent se compléter parfaitement et s’ouvrir mutuellement des espaces qui conduisent à Filets de Brooklyn être une équipe presque imparable. « Si nous allons bien tous les deux, les défenses rivales n’ont qu’à prier. Nous sommes polyvalents, généreux et nous savons bien passer le ballon », a déclaré un James durcir pour laquelle son entraîneur, Steve Nash, continuez à demander du temps et de la patience. « Il lui reste encore du temps pour pouvoir jouer à ce niveau avec continuité. Pour cela, la forme physique, le rythme de jeu et la confiance doivent être réunis; il a grandi dans les trois facteurs, mais nous devons toujours être patients avec lui. lui laisser le temps de revenir à son meilleur niveau », a déclaré l’entraîneur des Brooklyn Nets.