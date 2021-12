James Harden sera de retour contre les Lakers le jour de Noël

Eh bien le Filets ils auront l’un de leurs membres Big-3 pour le traditionnel jour de Noël.

Le quintette de Brooklyn espère reprendre une activité avec James durcir avant son prochain match contre le Lakers, bien qu’il soit très probable que Kevin Durant ne dis pas présent et Kyrie Irving certainement pas non plus.

L’entraîneur des Nets Steve Nash aura trois pièces de retour pour son match samedi : Harden, Paul Millsap et Jevon Carter.

Jusqu’à présent cette saison, Harden a disputé un total de 26 matchs avec une moyenne de 20,8 points, 7,9 rebonds et 9,6 passes décisives.

Malgré la bonne nouvelle que signifie le retour de la « Barbe », il a encore plusieurs morceaux touchés par le virus, où Durant et Irving se démarquent, et maintenant les remplaçants Cam Thomas, Kessler Edwards et David Duke ont rejoint.

« Le plan est de s’envoler pour Los Angeles demain (vendredi) et de jouer à Noël », a confirmé Nash.

« Il est difficile de rester concentré. Nous n’avons pas pu faire grand-chose. Mais nous faisons ce que nous pouvons et nous continuerons de nous adapter aux réglementations et aux mandats qui viennent », a ajouté le Canadien.

En raison des 10 victimes qu’ils ont eues à cause de COVID-19, le quintette de Brooklyn a dû reporter les matchs de la semaine dernière contre les Nuggets, Wizards et Trail Blazers.

Les Nets continuent de se classer au premier rang de la Conférence Est avec un record de 21 victoires et 9 défaites.

À votre avis, qui gagnera la bataille entre les Nets et les Lakers préférés la veille de Noël ?