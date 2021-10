James Harden s’est concentré sur le titre NBA alors qu’un contrat monstre se profile

Cela en dit long sur James Harden que – bien qu’il ait été choisi par les directeurs généraux de la NBA comme le meilleur gardien de tir et classé par la ligue elle-même comme l’un des plus grands joueurs de son histoire – la superstar des Nets est toujours plus affamée que hautaine.

Après avoir été paralysé lors de sa première saison des Nets et avoir vu la poursuite de son premier titre déjouée par les Bucks, Harden a toujours l’impression qu’il a beaucoup à prouver.

Ancien MVP et triple champion des marqueurs, il se concentre sur la victoire de son premier championnat. Et bien qu’il n’ait pas signé de prolongation de contrat avant la date limite de lundi à 23h59, il a l’intention de remporter ce trophée Larry O’Brien à Brooklyn.

« Honnêtement, je me concentre uniquement sur ma santé, sur mon corps et sur la préparation d’une excellente saison. Le contrat, l’argent sera là », a déclaré Harden, qui peut signer une prolongation de quatre ans et 227 millions de dollars après cette saison. « Je n’ai pas l’intention de quitter cette organisation et la situation que nous avons.

« Donc, mon objectif, honnêtement, est de me concentrer uniquement sur la saison et ensuite de remporter le championnat. Le contrat et tout ça se portera, mais je vais me concentrer sur cette saison. »

En ne signant pas de prolongation cette semaine, James Harden peut à la place en signer une d’une valeur de 227 millions de dollars la saison prochaine..

La santé sera la clé pour les Kyrie Irving-less Nets en général, et Harden en particulier.

Le vétéran habituellement durable – qui n’avait raté que 19 matchs combinés sur une période de six ans – n’a fait que 44 apparitions la saison dernière.

Harden admet qu’un mauvais conditionnement a conduit à des problèmes aux ischio-jambiers qui lui ont coûté 20 des 21 matchs sur la dernière ligne droite et qui se sont embrasés à nouveau quelques secondes seulement après le début de la série de deuxième tour contre Milwaukee. Quand il est revenu dans le match 5, il était comme une coquille immobile de lui-même.

« James jouait sur une jambe », a déclaré l’entraîneur Steve Nash.

Cette fois-ci, Harden utilise cette expérience comme carburant pour montrer qu’il est toujours une force d’élite dans le jeu.

« L’année dernière a été un tourbillon pour moi individuellement, en ce qui concerne ma santé et mon jeu. Donc cette année, je dois revenir et montrer que je suis l’un de ces gars. J’ai beaucoup de choses à prouver et c’est tout ce qui m’inquiète et sur lequel je me concentre », a déclaré Harden. « Je me plais beaucoup ici. … De haut en bas, la communication a été incroyable. Cela a été incroyable. Je me sens chez moi. Ce n’est pas une raison de s’inquiéter. »

Harden a ouvert la saison en regardant les Bucks obtenir leurs bagues de championnat, restant sur le terrain pour regarder la cérémonie.

« Ils étaient la dernière équipe debout l’année dernière », a déclaré Harden. « Nous devons travailler dans la bonne direction et construire pour être cette équipe cette saison. »

Le joueur de 32 ans a du chemin à faire, les problèmes aux ischio-jambiers l’ayant forcé à passer une grande partie de sa rééducation pendant l’intersaison. Cela a réduit son conditionnement, et il s’est efforcé de revenir à la vitesse.

Mardi contre la longue défense athlétique des Bucks, Harden a récolté 20 points, huit passes et huit rebonds dans une défaite des Nets. Il n’a pas beaucoup explosé jusqu’à la jante, mais cela viendra plus tard à mesure qu’il sera en meilleure forme de jeu. Avec les Nets jouant aux 76ers vendredi, Kevin Durant a déclaré que Harden s’améliorerait à l’avenir.

«C’était sa première action dans, quoi? De l’action réelle, car en séries éliminatoires, il a été entravé », a déclaré Durant. « Cela fait un moment qu’il n’a pas été sur le terrain en se sentant à nouveau lui-même. Donc c’était bien. »

First Harden a été nommé meilleur tireur dans le sondage annuel de GM. Ensuite, la ligue a fait mieux, le choisissant – avec Durant et Nash – pour l’équipe du 75e anniversaire parmi les meilleurs joueurs de l’histoire.

« Déjà? Wow. D’où je viens, même juste être dans la NBA était un rêve farfelu. Être un joueur de basket-ball de la NBA était du jamais vu », a déclaré Harden. « Ensuite, non seulement le faire, mais le maintenir était un type de montagne différent que vous devez gravir. Et être l’un des meilleurs joueurs de basket-ball est une montagne complètement différente.

« C’est un témoignage du travail que j’ai fait et que je continue de faire jusqu’à ce que je ne puisse plus jouer. Évidemment, je n’ai pas atteint le but ultime, qui est un championnat ; mais c’est ce qui me permet de travailler et d’aller dur chaque jour. C’est l’objectif final.

C’est une fin de partie qu’il espère venir à Brooklyn.