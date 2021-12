James Harden sur la rencontre avec Khloe Kardashian étant la pire année de sa vie

La star des Brooklyn Nets, James Harden, n’est pas étrangère aux liens très médiatisés vers diverses romances.

Le joueur de 32 ans a été connecté à des personnes comme Brittany Renner, ainsi que Saweetie et Khloe Kardashian.

C’est cette dernière romance qui a apparemment laissé un goût pas si bon dans sa bouche.

Selon Essentially Sports, Harden est même allé jusqu’à la décrire comme la pire année de sa vie.

« Alors que la romance d’Harden et Khloe s’est terminée après huit mois, Harden a été très bruyant à propos de la rupture et a expliqué pourquoi c’était la pire année de sa vie », note l’article.

« En outre, il a également mentionné la quantité d’attention et de publicité qui avait lieu, ce qui était la principale cause de la fin de la relation. « Je n’ai pas besoin de photos de moi lorsque je conduis ma voiture. On s’en fout? Quelles chaussures je porte ? On s’en fout? Où est-ce que je mange ? On s’en fout? C’était des trucs inutiles qui, je pense, se sont répercutés sur mes coéquipiers. J’ai dû éliminer ça.

Harden a toujours eu un sens avec les femmes. Sa mère a raconté une histoire célèbre sur la façon dont il a lancé un ballon de basket sur une fille pour avoir essayé de flirter avec lui, ce qui est incroyable à plusieurs niveaux. En tant que tel, il ne devrait pas être aussi surprenant qu’il ait une longue feuille de route de romances importantes qui lui tiennent à cœur.

Au-delà de cela, Harden n’est qu’une forte personnalité – comme en témoigne son point de vue plutôt direct sur son coéquipier de MIA, Kyrie Irving.

Aïe. https://t.co/e80kXHT43V – Jeu 7 (@game7__) 8 décembre 2021

C’est une grande année pour l’héritage de Harden. S’il peut finalement aider ses Nets à remporter un championnat NBA, il consolidera sa position comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire de la ligue.

S’il ne le fait pas, la réputation de Harden de ne pas être assez bon pour tout gagner ne fera que grandir.

