James Harden, sur son avenir : “Je ne pense qu’à gagner le ring”

in

James durcir affronte ce qui semble être la saison la plus importante de sa carrière. Après avoir tout obtenu individuellement avec les Houston Rockets, son seul but après avoir signé pour Filets de Brooklyn gagne enfin une bague. Par conséquent, lorsqu’il a été interrogé sur son éventuelle prolongation de contrat avec les New-Yorkais (cette année, il facture 44 kilos et la saison prochaine, il a une option de joueur de 47), sa réponse est claire : il est concentré sur la victoire du championnat.

Dans une interview avec Malika Andrews pour Sports Center, Harden a expliqué que c’est la première fois qu’il est un agent libre de sa carrière et qu’il se concentre pour le moment uniquement sur la tentative de gagner le ring cette saison avec les Brooklyn Nets, bien que il reconnaît que la chose normale est qu’on continue à New York pendant plusieurs années :

“Je pense que tout au long de ma carrière, je n’ai jamais été un agent libre auparavant. J’ai toujours été fidèle, et je ne signe que des prolongations de contrat, et juste être là … Je veux juste prendre mon temps. Ça va être très “

James Harden, en partie, sur sa prolongation de contrat : « Je prends juste mon temps avec ça. Vous savez, je pense qu’au cours de ma carrière, je n’ai jamais été agent libre auparavant… Je pense que cette saison, je veux juste me concentrer sur la victoire du championnat. » Conversation complète @SportsCenter : pic.twitter.com/8lQQTYoyyE – Malika Andrews (@malika_andrews) 29 septembre 2021

Favoris

Il ne fait aucun doute que Harden fait face à sa grande opportunité de gagner enfin la bague qu’il recherche depuis tant d’années. Après avoir été le meilleur buteur de la ligue pendant plusieurs années, avoir été MVP de la saison et avoir mis les Warriors en échec, il veut enfin être champion NBA.