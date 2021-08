James Harden sur Steve Nash : “C’est l’entraîneur ultime”

in

Les Filets de Brooklyn ils n’ont pas eu la bague avec Kevin Durant, James Harden et Kyrie IrvingEntre autres, à cause des blessures (on ne sait pas ce qui se serait passé sans elles). Ce qui est clair, c’est que son entraîneur Steve Nash, recrue à ce poste.

“C’est l’entraîneur des joueurs par excellence”, a récemment déclaré ‘La Barba’ à propos du leader du banc de l’équipe. Il n’aurait pas dû être question que l’intelligence de Nash en tant que joueur se traduirait par un entraînement. Il a été le prolongement de l’entraîneur et un général sur le terrain tout au long de sa carrière, étant l’un des extérieurs les plus légendaires de la NBA.

Personne mieux qu’une légende de la ligue pour comprendre un vestiaire avec des joueurs du calibre de Durant, Harden et Irving, ne pas gagner le championnat ne veut rien dire. Les Nets sans blessure ne devraient pas avoir de rivaux dans la Conférence Est et certainement dans toute la ligue. “Maintenant, nous aurons une année complète pour nous regrouper et faire en sorte que cela fonctionne comme nous le voulons”, a expliqué Jarden.

“Avec l’effectif complet, personne ne peut nous battre” _ James Harden. pic.twitter.com/XqkkQJZkax – L’Homme barbu– # ❶❸ (@barbanation) 19 août 2021

Durcir sur Nash

“Il était une excellente base d’organisation, et vous le voyez vraiment pendant les situations de jeu. Il y a une vraie différence où vous pouvez vraiment dire avec lui qu’il a joué cela et l’a joué à un niveau d’élite, donc il comprend chaque situation dans le jeu. En fait, être dans des moments de haut niveau si souvent au fil des ans est un énorme avantage pour nous », a déclaré Harden à Sports Illustrated.