James Harden : une autre année injuste et une fracture grandissante

Les filets étaient sortis. La saison 2020/21, au cours de laquelle ils ont tout fait pour la NBA dans ce qui était considéré comme l’équipe avec le plus de chances de remporter le Ring, s’est terminée brusquement. Malgré le combat magnanime contre les Bucks, qui les ont menés au septième match des demi-finales de la Conférence Est et les ont battus en prolongation au Barclays Center, ils ont été éliminés. Le pari sur Steve Nash est à long terme, c’est son premier job en tant qu’entraîneur-chef d’une franchise, mais des petits trois étoiles l’ont mis à diriger. La pression était élevée dès le premier instant et les blessures ouvrent la porte à un retour à la normale la saison prochaine et la victoire peut être attaquée avec plus de force.

Kevin Durant est sorti renforcé de cette égalité jusqu’à ce qu’il joue chaque minute, 48 et 53, des cinquième et septième avec 49 et 48 points chacun. Les deux autres sont sortis plus marqués bien qu’ils soient porteurs de deux blessures qui ont écrasé cette tentative des Nets de porter le premier verre de Larry O’Brien à leurs fenêtres. Kyrie Irving, la cheville à la virule, n’a même pas pu jouer les derniers matchs ; James Harden a été contraint de sortir avec une blessure aux ischio-jambiers qui guérit en deux mois et l’a ramené en une semaine. Mais voici une différence en termes de demande : Durant a triomphé pour les Warriors et Irving l’a remporté pour les Cavaliers, mais Harden reste en lice pour le premier titre. Et il compte à l’aveugle, sans que cela soit exclusif, avec une facilité à jouer au basket que pas plus de cinq autres joueurs n’ont dans la Ligue.

Un profil battu

Ils ont déjà 31 ans et plusieurs tentatives. À Brooklyn, ils ont essayé de répéter cette union du Thunder de 2012 entre Durant et Harden avec laquelle seul le Heat de LeBron James le pouvait. Harden a vu qu’il pouvait atteindre des hauteurs plus élevées et a demandé à quitter le poste de remplaçant, puisque le démarreur habituel était Thabo Sefolosha, pour jouer sans nuisance. Et dans les Houston Rockets, les coéquipiers qui l’ont mis à côté de lui sont tombés comme des mouches : Dwight Howard, le premier, et plus récemment Chris Paul ou Russell Westbrook. A cette campagne, le reborn John Wall, lui a promis l’Eldorado avant de prendre la porte de secours et de repartir. Persona non grata pour certains de ceux qui le voient depuis une décennie et pour qui il n’est pas pondérable qu’il soit l’un des buteurs les plus impitoyables, dans le bon sens du terme, des quarante dernières années.

Il y a plus. Il est parfaitement entendu qu’il y a une disons large partie des fans de la NBA qui désavouent James Harden. Il n’a pas rendu les choses faciles. La haine repose sur au moins trois pattes: qu’il a tellement changé le jeu des Rockets avec Mike D’Antoni, l’amenant au triple extrême, et qu’il a obtenu tellement de points en forçant des fautes douteuses ; que son attitude en dehors du terrain, privilégiant son plaisir à la remise en forme ou au maintien du niveau d’exposition dans la sphère du basket-ball, a eu un impact négatif ; qu’il s’est tellement resserré au niveau institutionnel que son départ de Houston était presque un soulagement en raison de la façon dont son traitement des autres avait dégénéré…

Les scandales extra-sportifs, comme sa légende dans les clubs de strip-tease ou l’affaire du masque censé démarrer cette dernière pré-saison au mauvais moment, l’ont naturellement pénalisé. Mais maintenant, avec un air renouvelé dans les Nets et à la recherche du Ring tant convoité avec un groupe auquel il a dû adhérer sans autant d’air de supériorité, il ne vaut pas non plus ses farouches détracteurs. C’est dans un trou, bien qu’ils s’attendent à collecter 43,8 millions de dollars l’année prochaine, et ils ne veulent pas qu’il sorte.

Encore une saison troublée

Dans les Nets, il a débarqué après avoir exploité sa situation à Houston. Dans la ville du Texas, il avait même des actions de l’équipe MLS, ce qui montre que son discours d’engagement à remporter un championnat pour les Rockets n’était pas du bout des lèvres. Et plus venant de quelqu’un d’aussi hermétique que lui. Mais avec un contrat de deux saisons et même trois si vous lancez l’option joueur qui lui appartient, il n’y en avait plus et la fin était inévitable.

Ce qui passait au crible de la critique, ce sont les formes. Il est arrivé en surpoids des vacances, peu de temps après avoir perdu en demi-finale de conférence contre les Lakers lors des éliminatoires de la bulle, et de nombreuses blagues ont été faites avec sa forme physique. Dans l’un de ses monologues comiques, Txabi Franquesa rappelle la médaille d’argent mondiale qui a été prise au gymnaste Gervasio Deferr en 2002 pour avoir concouru sous l’influence du cannabis, plaisantant qu’il avait plus de mérite à jouer du métal dans ces conditions, et le cas de James Harden est similaire et non illégal car Doncic ou Jokic ont également été félicités à d’autres moments pour être partis sans être prêts.

Harden a déclaré après avoir quitté Houston qu’il ne regrettait pas la fin. C’est ce qu’il a dû faire pour forcer le transfert, pensera-t-il. La bagarre avec le courageux rookie Jae’Sean Tate à l’entraînement, le manque de réponse pour commencer l’entraînement, devoir s’isoler pour se rendre à un anniversaire, le manque d’aide d’un coach débutant comme Stephen Silas ou encore les déclarations du dernier jour étaient quelques-uns des points noirs barbus. Mais il est parti et Houston était sans âme, puisque Exum et Kurucs n’ont pas caillé et Oladipo est parti pour aller quelques semaines plus tard à Miami. La NBA a donné une autre tournure de film et Harden est allé s’entraîner une paire de bases avec Kyrie Irving qu’ils enlèvent au sens, bien que dans la section finale personne n’ait pu donner à cent pour cent.

La fin

“Il a joué avec une jambe”, a déclaré Steve Nash après avoir été éliminé en référence à Harden. Il faut s’en approcher. La blessure qu’il a subie lors de ces séries éliminatoires, qui l’a mis KO pour quatre matchs de la série contre les Bucks, a été de trop. La mésaventure du premier match, où il s’est blessé lors d’une accélération lors du premier jeu de la nuit, doit guérir dans un délai de quatre à six semaines et il est revenu après trois matchs à l’extérieur, dans le cinquième, après quoi il a joué 46,3 minutes. en moyenne. Barbare. De la franchise, il a été averti que les problèmes de sa jambe droite, apparus en avril, pourraient le laisser en dehors des matchs les plus importants de l’année et ce fut le cas. La performance, qui avait atteint un bon point à la fois de production individuelle et de connexion de groupe, a été écourtée par un problème musculaire. Et, encore, le mérite : 20,2 points dans ces séries éliminatoires avec la blessure et Durant et Irving sur le côté ombrage ce n’est pas mal du tout, surtout si l’on considère que ses 47% de précision au tir sont au niveau de ses meilleures performances. Mais il y a de la pitié : “Je me sens personnellement frustré. Être moi-même et avoir la durabilité intacte pendant toutes les années passées et pas maintenant me frustre. Nous avons fait tout notre possible jusqu’à la fin, mais nous devons féliciter les Bucks. parce qu’ils se sont battus comme l’enfer et ils avaient une belle cravate. ”

L’histoire

Vous voulez changer l’histoire, en général, mais vous devez commencer par le particulier. Dans les Rockets, comme nous l’avons souligné précédemment, il l’a essayé avec plusieurs compagnons de voyage et aucun n’a atteint la ligne d’arrivée, qui n’est autre que gagner la NBA. Les Warriors of Curry, Kerr et compagnie les ont virés quatre fois sur cinq si vous comptez à partir de 2015., l’année où Golden State a conquis le monde. L’autre, les Spurs en 2017..

Mais la vraie épine est en 2018, où ils ont eu les favoris contre les cordes, avec Paul blessé (un autre qui partage le sort avec Harden, comme maintenant: dans le meilleur moment avec les Suns, séparés par COVID) et frit dans un septième match de la finale Ouest dans lequel les Rockets n’ont marqué que le quinze% de leurs triplés et la franchise a demandé une enquête pour des fautes qui, selon eux, leur ont coûté 18 points. Cela aurait pu être la fin de la dynastie des Warriors, les hommes de D’Antoni sont restés très proches, mais au lieu de cela, les champions ont revalidé la couronne en balayant les Cavaliers en finale pour 4-0.

Pour l’instant, Harden fait partie de ceux que le destin a reniés. Paradoxalement, c’était dans 2012, avec le Thunder et avec le rôle principal en heures bien inférieures à maintenant, quand il était plus proche. Ces doigts demandent un occupant.