James Harrison étant un très bon acteur dans ‘Heels’ est une si délicieuse surprise

La légende des Steelers, James Harrison, s’est adaptée à une vie après le football en travaillant sur ses côtelettes d’acteur, et jusqu’à présent, dans son premier grand rôle à la télévision, il a été un délice époustouflant et absolu.

Harrison joue “Apocalypse”, un lutteur vétéran au cœur d’or sur Starz’ Heels, une émission sur une petite promotion de lutte professionnelle en Géorgie. En vedette aux côtés de Stephen Amell (Arrow) et Alexander Ludwig (Vikings), Harrison tient plus que le sien à l’écran – et honnêtement, je ne m’y attendais absolument pas.

Tant d’athlètes ont essayé de faire le pivot pour agir avec plus ou moins de succès. Je ne suis pas ici pour vous dire que Harrison mérite un Emmy ou quelque chose comme ça, mais il correspond si parfaitement au ton de la série qu’il finit par tomber naturellement dans le casting, vous faisant oublier qu’il est James Harrison, et c’est peut-être le le plus grand compliment que je puisse offrir. En tant que série, j’ai trouvé Heels vraiment convaincant. C’est Friday Night Lights dans le style, et bien que ce ne soit pas le meilleur drame télévisé basé sur la lutte à sortir ces dernières années (qui appartient à GLOW), je dirai que je l’ai apprécié.

Une partie de cela est Harrison, qui passe habilement d’avoir des discussions sérieuses dans les vestiaires sur le manque de respect et le manque de promotion que les lutteurs noirs ont traditionnellement sortis de petites promotions, pour montrer ses côtelettes comiques alors que le groupe d’artistes rag-tag réfléchit au but des hommes avoir des mamelons.

La première saison de huit épisodes se termine dans quelques semaines et j’espère vraiment qu’elle sera renouvelée. Jusqu’à présent, le spectacle est acclamé par la critique et le public sur Rotten Tomatoes avec un score de 96 et 97% respectivement, et les graines ont été plantées pour en apprendre lentement plus sur ces personnages. De petits éléments continuent d’être évoqués, comme le nom d’Apocalypse venant du film Apocalypse Now, et sa relation tendue avec son père.

Je suis ravi d’en voir plus sur la série et sur le jeu d’acteur de James Harrison – ce que je n’aurais jamais pensé avoir dit avant le début de cette série.