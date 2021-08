James Haskell envoie un cri de ralliement aux Lions britanniques et irlandais dans l’espoir de marquer l’histoire contre l’Afrique du Sud

James Haskell insiste sur le fait que les Lions britanniques et irlandais ont plus qu’assez pour vaincre l’Afrique du Sud et remporter une victoire héroïque dans la série Test ce samedi soir.

La série est parfaitement à niveau, les deux équipes ayant remporté un match chacune, avec le test final en direct sur talkSPORT samedi à partir de 17h.

Haskell n’est que trop conscient de la menace que représente l’Afrique du Sud, mais pense que les Lions en ont assez

Bien que les Lions aient raté l’occasion de conclure la série le week-end dernier, les fans neutres apprécieront la perspective de voir les deux équipes s’affronter pour la troisième fois avec tout ce pour quoi jouer.

Les Lions ont été prolifiques en écartant une opposition provinciale affaiblie, marquant 34 fois en quatre matchs, mais ils n’ont touché qu’une seule fois lors des deux premiers tests et c’était par le biais d’un maul d’alignement.

L’Afrique du Sud possède la défense la plus féroce du match et a été presque imprenable au Cape Town Stadium, mais Haskell pense que seuls des ajustements mineurs sont nécessaires pour assurer la victoire samedi.

Il a déclaré sur talkSPORT: “Je pensais que nous regardions une version inversée du premier test, où les Lions ont mal commencé en première mi-temps, sont revenus et ont fait ce qu’ils étaient censés faire.

Les deux premiers tests ont été des rencontres meurtrières à Cape Town

« Dans ce match, ils ont bien commencé et ont mal fait en seconde période. Espérons maintenant qu’ils pourront bien jouer tout au long du jeu et je vous promets qu’à ce niveau, ce ne sont que ces éléments nuancés.

“Faire simplement ce que vous êtes censé faire et c’est la chose la plus décevante dans n’importe quel sport professionnel. Football, cricket, tennis… quand les joueurs se détachent et regardent le jeu, parfois vous êtes battu par une meilleure équipe et ils ont créé un jeu incroyable que vous n’avez pas vu venir.

«Mais le plus souvent, c’est parce que vous n’avez pas fait ce que vous étiez censé faire et c’est la capacité des joueurs sur le terrain à le regarder.

« Et c’est une excellente équipe avec des leaders qui peuvent dire : « Écoutez les gars, modifions simplement ces deux ou trois choses, puis occupons-nous du ballon. »

« Parce que ce qui se passe dans le sport professionnel, c’est que lorsque vous êtes excité, vous essayez plus fort et parfois, essayer plus fort n’est pas la solution.

« Faire quelque chose de différent et être un peu plus contrôlé est ce dont vous avez besoin. »