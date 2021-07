James Haskell insensible à la menace physique de l’Afrique du Sud contre Alun Wyn Jones

in

James Haskell insiste sur le fait que l’inclusion d’Alun Wyn Jones dans l’équipe des Lions britanniques et irlandais pour affronter l’Afrique du Sud lors du premier test samedi n’affaiblit PAS l’équipe.

Cependant, l’ancien Lion admet qu’il est vidé de la récolte actuelle de touristes qui manquent l’aspect social d’une expérience «magique».

Alun Wyn Jones s’est luxé l’épaule quatre semaines avant de devenir capitaine des Lions contre l’Afrique du Sud

Warren Gatland a nommé une équipe audacieuse pour affronter les Springboks au Cap, avec Jones un partant surprise après s’être luxé l’épaule il y a quatre semaines.

Réputés pour leur physique, les champions du monde en titre disposent d’un pack impressionnant avec le capitaine Siya Kolisi qui est de retour après avoir récupéré de COVID.

Et bien que Haskell ait admis que le joueur de 35 ans est certainement remplaçable, il ne craint pas que l’Afrique du Sud ne le cible ou son épaule spécifiquement.

“Il y a toujours des arts sombres”, a déclaré Haskell lors de la Journée du sport. « Mais ce n’est pas une bataille en tête-à-tête.

L’Afrique du Sud est réputée pour être physique, mais Haskell pense qu’elle ne pourra pas cibler Wyn Jones

«C’est ce qui passionne les gens dans le sport; ils parlent de ces combats en tête-à-tête dans le sport d’équipe, parfois ils sont là.

“Pourtant, parce que vous avez 14 autres hommes sur le terrain, je pense qu’essayer de viser cette épaule serait si difficile à faire.

«Je pense juste que vous cibleriez l’équipe avec une vraie chose physique et je pense juste qu’il est un homme.

“Ce n’est pas un Jason Robinson ou un Dan Carter – l’un de ces gars qui peut changer le jeu comme un jeu de hasard – ce qu’il fait avec brio, c’est un leader qui travaille comme un cheval de Troie, il est incroyablement dynamique et il dirige depuis le devant.

Jones s’est luxé l’épaule lors d’un match contre le Japon le mois dernier

« Mais il n’est qu’un deuxième rang ! Je pense que si vous le retirez, il y a des deuxièmes rangées incroyables sur le banc et des gens incroyables ont raté le match qui se seraient sentis un peu lésés qu’il soit revenu.

«Il est certainement incroyable, mais je ne pense tout simplement pas que vous feriez jamais cela parce que je ne sais tout simplement pas quel avantage vous obtenez.

“Je pense que ce serait si difficile et si vous le faisiez dans ce jeu moderne, vous faisiez quelque chose d’étrange, vous seriez immédiatement compris.”

Haskell a fait une tournée avec les Lions en 2017 alors qu’ils remportaient un match nul contre la Nouvelle-Zélande après trois tests intrigants.

Haskell s’est retrouvé face à la légende du Pays de Galles à plusieurs reprises

Réputé pour son hilarité en dehors du terrain et ses tacles croustillants, l’ancien flanker des Wasps et de l’Angleterre n’était même pas destiné à affronter les All Blacks cet été-là.

Pourtant, un appel tardif de Gatland a changé tout cela et a rendu l’expérience encore plus spéciale.

« C’est magique, toute l’expérience Lions dans tous les sens », a-t-il ajouté. « Il s’agit de bien plus que de jouer au rugby.

« Le rugby est la chose la plus importante, en termes de victoire, mais il s’agit de réunir tout un ensemble de joueurs qui ne seraient normalement jamais ensemble.

La camaraderie d’une tournée Lions est inégalée dans le sport

«Vous joueriez toujours au rugby international contre eux, vous ne les connaissez pas vraiment, vous pouvez vous cogner sept cloches les uns contre les autres, puis vous avez du temps à consacrer et à créer des liens.

« C’est le meilleur des meilleurs au même endroit, mais c’est tellement une question d’émotions sur et en dehors du terrain et de camaraderie.

« C’est l’expérience la plus magique et, sans l’ombre d’un doute, la meilleure expérience de tournée que j’aie jamais vécue. Il y avait trois ou quatre joueurs à qui j’ai pensé : “Je ne m’entendrai jamais avec ces gars-là.”

«J’ai joué Jonny Sexton pour l’Irlande tant de fois et nous avions toujours un peu de bagarre et ces moments. Puis nous sommes devenus copains intimes, même chose avec Dan Biggar et Sean O’Brien.

Le demi d’ouverture du Pays de Galles, Dan Biggar, s’est lié d’amitié avec Haskell lors de la tournée de 2017 en Nouvelle-Zélande

«Vous restez amis pour la vie et vous êtes liés par cela. Ces gars en Afrique du Sud vivent une expérience différente, mais parce qu’ils sont enfermés dans l’hôtel, ils n’ont tout simplement pas le même genre d’expérience sociale.

“Mais, s’ils gagnent, il n’y a rien de mieux pour lier une équipe que de gagner.”

