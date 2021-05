James Hetfield de Metallica dit qu’il est “ un peu sceptique ” face au vaccin

Certains des plus grands noms de l’industrie de la musique – dont Eddie Vedder, Foo Fighter, J Balvin et Selena Gomez – viennent de lever plus de 300 millions de dollars pour sensibiliser le public aux vaccins et augmenter les approvisionnements chez Vax Live. James Hetfield de Metallica reste cependant sceptique.

Fait intéressant, le concert Vax Live a été l’un des premiers concerts à grande échelle à exiger soit un “ passeport vaccinal ” ou une preuve d’un test COVID-19 négatif. C’est peut-être l’avenir des concerts live, même si ce n’est pas quelque chose que James Hetfield de Metallica encourage.

«Je suis un peu sceptique quant à l’obtention du vaccin, mais il semble se dérouler et les gens l’obtiennent et j’ai beaucoup d’amis qui l’ont fait», a récemment déclaré Hetfield sur le podcast Fierce Life, qui est produit. par les armes à feu Fierce Life.

En ce qui concerne les futurs projets de tournée, Hetfield a déclaré que rien n’était sur la table – et que cela incluait les protocoles de sécurité COVID-19. «Je n’en suis pas tout à fait sûr», a poursuivi Hetfield sur le podcast. «Mais j’espère que cela n’arrivera pas à un point où vous devez avoir ce cachet COVID dans votre passeport ou quelque chose pour aller partout. Mais si cela se résume à cela, alors je prendrai une décision.

Déjà, quelques sites se tournent vers l’exigence d’un passeport COVID-19, allant des plus petits clubs aux arènes à grande échelle. Ce dernier comprend le Madison Square Garden, qui utilise le “ Excelsior Pass ” de New York pour augmenter la capacité lors d’événements à venir. D’autres lieux, y compris le Hollywood Bowl et le Walt Disney Concert Hall à Los Angeles, peuvent également exiger des passeports COVID à la reprise des concerts.

Que cela devienne une réalité comme le montre Metallica reste incertain, bien que Hetfield ne le fasse certainement pas.

Mais Hetfield – qui a fait les commentaires en mars – ne traçait pas une ligne dure. Et il ne semble pas être un anti-vaxxer, d’ailleurs. «Nous nous sommes fait vacciner pour aller en Afrique, donc ce n’est pas comme si je n’avais jamais été vacciné auparavant», a raconté Hetfield. «Mais en tant qu’enfant, je n’ai jamais été vacciné à cause de notre religion. C’était donc la seule fois que j’en ai eu un – lorsque nous partions en safari en Afrique.

Hetfield n’est pas seul dans son scepticisme. Plus tôt ce mois-ci, le podcasteur Joe Rogan a fait sensation en déclarant qu’il ne conseillerait pas aux plus jeunes de se faire vacciner. «Les gens disent:” Pensez-vous qu’il est sécuritaire de se faire vacciner? ” et j’ai dit: «Ouais, je pense que pour la plupart, il est sécuritaire de se faire vacciner, je le fais, je le fais» », a déclaré Rogan. «Mais si vous avez 21 ans et que vous me demandez si vous devez vous faire vacciner, je dirais ‘non’.»

«Êtes-vous en bonne santé? Êtes-vous une personne en bonne santé? » Rogan continua. «Ecoute, ne fais rien de stupide, mais tu devrais prendre soin de toi. Si vous êtes une personne en bonne santé et que vous faites de l’exercice tout le temps, que vous êtes jeune et que vous mangez bien, je ne pense pas que vous ayez à vous en préoccuper.

Malgré les hurlements de protestation suite à ces commentaires – y compris du Dr Anthony Fauci et de la Maison Blanche – Spotify a maintenu l’épisode en direct.

Pendant ce temps, il semble que les concerts en direct sont sur le point de faire un retour tonitruant.

Déjà, les ventes rapides comme l’éclair de Bad Bunny, Travis Scott et d’autres sont de bon augure pour un retour triomphant. Live Nation, peut-être un indicateur ou une demande future, voit maintenant une augmentation des achats et des revenus. Dans son récent appel sur les résultats trimestriels, Michael Rapino, PDG de Live Nation, a déclaré avec joie que «les fans achètent des billets et les événements se vendent plus rapidement que jamais», bien qu’il ne soit toujours pas clair si ces participants seront tenus de porter un passeport COVID comme condition d’entrée. .