James Hetfield de Metallica : l’album noir “a changé nos vies”

En l’honneur de METALLIQUEl’album éponyme emblématique de , largement connu sous le nom de The Black Album, Whisky américain noirci a annoncé son édition limitée The Black Album Whisky Pack. Une véritable pièce de collection pour les amateurs de whisky et METALLIQUE fans de même, le pack comprend une bouteille de 750 ml du lot 114 fini avec NoirciLe processus exclusif d’amélioration du son Black Noise de Black Noise est adapté aux chansons de The Black Album. Le pack comprend également une pièce de whisky à collectionner et le livret de cocktails Snakebyte, contenant des riffs de la boisson classique au whisky “Snake Bite” créée par certains des barmans rock stars d’aujourd’hui de tout le pays, et nommé d’après James Hetfieldla signature de ESP Snakebyte guitare. Maintenant disponible chez les détaillants sur certains marchés et dans tout le pays sur BlackenedWhiskey.com.

Lancé en 2018, Noirci est né d’une collaboration entre des âmes sœurs METALLIQUE et le regretté maître distillateur Dave Pickerell. Le whisky est créé à partir d’un mélange des meilleurs bourbons et seigles purs qui ont été vieillis en moyenne plus de huit ans et finis dans des fûts de brandy noirs aux basses fréquences hertz de METALLIQUEde la musique à travers le processus d’amélioration sonore de Black Noise. Les basses fréquences frappent le whisky à l’intérieur des fûts, provoquant une plus grande interaction entre le whisky et le bois, extrayant plus de saveurs et de couleurs du fût de finition. En juin 2019, maître distillateur et blender Rob Dietrich rejoint le bercail après le décès de Pickerell, supervisant l’approvisionnement, l’assemblage et la finition des fûts pour chaque lot.

Sorti à l’origine le 12 août 1991, The Black Album est l’album le plus vendu de tous les genres au cours des 30 dernières années avec plus de 17 millions d’exemplaires vendus aux États-Unis et 35 millions d’exemplaires vendus dans le monde. Le Black Album Whisky Pack rend hommage à cet album célèbre de la musique à la reprise, avec l’intégralité de l’album présenté comme la liste de lecture finale, ainsi que l’emballage et les composants tous inspirés de la pochette de l’album connue dans le monde entier.

Noirci n’ont pas inventé le “Snake Bite”… c’est juste du whisky et du jus de citron vert, mais comme un air classique, ils l’ont riffé et l’ont fait leur. Ensuite, ils l’ont surnommé “The Snakebyte” après JamesLa signature ESP Guitar. Le livret de cocktails Blackened Snakebyte présente une collection de riffs sur la boisson classique au whisky “Snake Bite”. Les recettes comprennent Donny ClutterbuckLe service de signature de “The Blackened Snakebyte”, Katie Renshaw‘s “La langue fourchue”, Damien Windsor‘s “Jardin d’Eden” et Michel Neff‘s “Snakebyte Jello Shots”. Délicieuses et faciles à réaliser, ces recettes feront chanter les amateurs de cocktails DIY au son de Whisky noirci.

“Tant de choses ont changé pour nous à l’extérieur après la sortie de The Black Album”, a déclaré METALLIQUE co-fondateur, chanteur et guitariste James Hetfield. « La perception de l’importance de METALLIQUE beaucoup changé. Évidemment avec des chansons comme ‘Marchand de sable’, ‘Non pardonné’, ‘Rien d’autre ne compte’ devenant adopté par beaucoup de monde, nous sommes devenus un nom familier. Cela a changé nos vies et, espérons-le, a aidé le monde à se connecter.”

La liste de lecture comprend les 12 titres de l’album :

Entrez Sandman



Triste mais vrai



Plus saint que toi



The Unforgiven



Où que je puisse déambuler



Ne marche pas sur moi



À travers le Jamais



Rien d’autre ne compte



De loup et d’homme



Le Dieu qui a échoué



Mon ami de la misère



La lutte à l’intérieur

“The Black Album a été l’un des premiers albums que j’ai vraiment pris comme hymne personnel. C’est un disque tellement dur à cuire et il m’a fait traverser, moi et mes amis, des moments intenses lors de nos déploiements militaires au début des années 90 et au-delà. ” mentionné Dietrich. “Tout comme le disque, le lot 114 de The Black Album Whisky Pack a été magistralement conçu et est percutant et bien équilibré, avec du caramel au beurre et du chêne à la première gorgée, passant par des notes d’abricot et d’amande, suivies d’un chipotle terreux, finition noyer et érable. Tellement bon ! Maintenant il est temps de siroter un peu de whisky, de jeter ce disque sur la platine et de le faire tourner jusqu’à ce que les vitres explosent !

Le Black Album Whisky Pack est le dernier d’une série d’éditions limitées de Noirci, y compris le lot 106 qui a été amélioré sur le plan sonore en une liste de lecture du METALLIQUE et Symphonie de San Francisco “S&M2” album et a remporté la double médaille d’or aux John Barleycorn Awards 2020 dans la catégorie American Blended, Special Barrel Finish et la double médaille d’or dans la catégorie Meilleur emballage. NoirciL’expression standard de a également été récompensée par une médaille d’or au prestigieux San Francisco World Spirits Competition 2020.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).