James Hetfield de Metallica participera à l’événement-bénéfice virtuel «  Little Kids Rock  »

METALLICAde James Hetfield sera l’invité spécial du Little Kids Rock événement bénéfice virtuel le 14 avril. Yo-Yo Ma, Carlos Santana, Cindy Blackman Santana, Warren Haynes, Oiseau de jade, Jon Secada, T-Boz de TLC, Brian Hardgroove, Kix Brooks de BROOKS ET DUNN, Todd Rundgren, Alice Merton, Suzi, DJ Skee, Craig Robinson, Jeff Mauro, Jack Black et d’autres.

Les bénéfices de l’événement Little Kids Rock, une organisation à but non lucratif qui transforme la vie des enfants en restaurant, en développant et en innovant la musique dans nos écoles. Regardez des artistes superstars se produire et apparaître avec des écoliers de partout au pays. Il y aura une vente aux enchères en direct et de nombreuses autres façons que vous pouvez soutenir tout au long du spectacle.

Réservez vos billets gratuits à cet endroit.

Little Kids Rock transforme des vies en restaurant, en développant et en innovant l’enseignement de la musique dans les écoles américaines. Leur réseau de milliers d’enseignants de la maternelle à la 12e année dans 44 États est à la tête d’un mouvement national qui propose aux élèves une éducation musicale innovante et inclusive. Utilisant des genres tels que le rock, la pop, le latin et le rap, leur programme permet aux enseignants de créer des programmes musicaux aussi diversifiés que les enfants qu’ils servent.

Little Kids Rock les élèves se voient reflétés dans leurs cours, ce qui renforce leur lien avec leur école, leurs pairs et leur communauté. Little Kids Rock fait également don des instruments et du programme nécessaires, répondant à un besoin clé de nombreux programmes de musique dans les écoles. Plus de 550000 enfants participent actuellement à Little Kids Rock programmes dans tout le pays. Depuis 2002, l’organisation a atteint plus d’un million d’étudiants avec une éducation musicale hautement inclusive et culturellement pertinente.

Pour plus d’informations, visitez littlekidsrock.org.



ANNONCE D’HÔTES SPÉCIALE! ⭐ #JamesHetfield de @Metallica se joint à nous au Little Kids Rock Benefit le 14 avril! Grâce à nos généreux sponsors, les billets d’entrée générale sont GRATUITS! Inscrivez-vous maintenant: https://t.co/m03B9dj0FH pic.twitter.com/03e4YmOMn8 – Little Kids Rock (@littlekidsrock) 1 avril 2021

